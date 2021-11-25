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皇后區女駕駛疑路怒撞死華裔外賣郎 獲不起訴

記者牟蘭／紐約報導
37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)
37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

37歲的華裔外賣郎林星龍(Xinglong Lin，音譯)於今年4月在皇后區被一名女子駕駛賓士車捲入輪下，傷重不治；市警曾指出，這名肇事司機疑因路怒加速，釀成意外；根據皇后區檢方公布最新調查報告，沒有證據顯示肇事司機涉嫌任何違法行為，宣布不起訴該司機，結束此案的調查。

根據警方消息，市警114分局於4月29日晚7時46分左右接到報案，稱在阿斯托利亞(Astoria)35街交蒂特馬斯大道(Ditmars Blvd.)附近發生一起連環車禍，警員趕到現場後，發現躺在車輪下的林星龍失去知覺，送醫後宣告死亡，另有一名32歲女子雙腿被撞傷。

警方在初步調查中曾表示，因肇事司機不滿前車「雙閃」違停在路邊，因路怒(road rage)加速，撞上停泊的兩輛車，後又撞向林星龍與附近餐廳的戶外用餐區域；警方指出，案發時，這名女司機撞擊停泊的兩輛車後，後撞向林星龍與附近餐廳的戶外用餐區域；警方指出，車禍發生時，女司機的車速非常高(high rate of speed)。

經過六個月的調查，助理檢察官桑德斯(Daniel A. Saunders)在調查報告中表示，肇事的60歲女駕駛，案發當天驅車前往教會的途中，在案發地附近被另一輛車追尾，導致車速過快後失控，撞上了兩輛停泊在路邊的車輛以及準備送餐的林星龍。

肇事車輛還毀壞戶外用餐區並撞傷林星龍以及一名用餐的女性。(本報檔案照)
肇事車輛還毀壞戶外用餐區並撞傷林星龍以及一名用餐的女性。(本報檔案照)

調查中稱，肇事司機在案發後積極配合調查，但其轎車因此次事故被嚴重損壞，影響了最終結果；調查顯示，尚不能解釋肇事車輛失控的具體原因，「可能由於賓士車本身存在機械故障，也可能是司機的駕駛錯誤」。

桑德斯補充，肇事司機在警方的調查中顯示，她沒有在駕車期間受到酒精或毒品的影響，且駕照未被吊銷，也沒有任何不良紀錄；調查結果稱，綜合上述調查，現有的證據無法證明，肇事司機違反任何刑法，宣布關閉這個案件。

皇后區檢察官辦公室發言人表示，檢察官凱茲(Melinda Katz)嚴打交通違規，自2020年1月起，向近1300名涉嫌違規的駕駛提告，檢控罪名包括誤殺、謀殺與酒駕等，「皇后區檢方竭力保障當地街道安全，追究所有違規者責任」，但在林星龍的案件上，當局並未發現司機涉嫌任何違法意圖或行為。

選區包括阿斯托利亞的州眾議員馬丹尼(Zohran Mamdani)在意外發生後，為死者林星龍在GoFundMe籌款，目標款項為2萬元，用於死者的喪葬費用，目前已籌集逾10萬元；據悉，死者於14年前從中國來到美國，他在車禍前半個月才開始為蒂特馬斯大道一家餐廳送餐。

皇后區 車禍 檢察官

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