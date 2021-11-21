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孫入獄需保釋金？…8旬翁被騙近萬元 騙徒上門取現

記者張晨／紐約報導
下東城八旬耆老交騙近萬元，謊稱孫輩被捕需保釋，騙徒上門取現。(市警提供)
下東城八旬耆老交騙近萬元，謊稱孫輩被捕需保釋，騙徒上門取現。(市警提供)

曼哈頓下東城市警七分局轄區近日發生一起重竊案件，一八旬耆老被騙徒打電話告知其孫被捕需要繳納保釋金；而後騙子竟自己駕車到受害者居住地取得現金，現該男子遭市警通緝

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在12日中午12時許，一居住在格蘭街(Grand St.)550號樓中的81歲耆老接到電話，對方稱其孫子因犯重案入獄，需繳納保釋金；受害者相信騙徒所言，並告知對方自己腿腳不便，也不知如何匯款。

警方稱，騙徒隨即表示可以上門取款，並繼續威脅受害者稱保釋金期限將至，需立刻繳納；同日，一未知身分的非洲裔男子前往受害者居住地，在門口拿到了受害者的9600元現金，而後與另一人駕駛一輛黑色的捷達轎車(Volkswagen Jetta)沿著麥迪遜街(Madison St.)向西逃逸。

根據市警公布的案發地監控顯示，該上門領錢的男子身穿粉黑相間衝鋒衣，下身深灰色長褲，黑色運動鞋。

市警現呼籲民眾有看到圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

手機 曼哈頓 通緝

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