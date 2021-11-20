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詐彈威脅聯邦大樓 退役海軍陸戰隊員被控

記者張晨／紐約報導
現場執法者疏散民眾關閉交通。(記者張晨/攝影)
現場執法者疏散民眾關閉交通。(記者張晨/攝影)

一皇后區退役海軍陸戰隊員17日下午走入曼哈頓下城賈維茨聯邦辦公大樓(Jacob K. Javits Federal Office Building)，告知安保人員自己停在附近的一輛麵包車裡裝有「簡易爆炸裝置」；隨後市警反恐、緊急救援、技術援助等部門與聯邦調查局(FBI)出動數十輛警車及直升機疏散現場民眾，於一小時後解除威脅，車中除一條狗外，別無他物。

33歲的努涅斯(Gerardo Manuel Checo Nunez)目前被FBI聯合反恐特遣隊(Joint Terrorism Task Force，簡稱JTTF)拘留，並被控對FBI人員進行惡作劇式炸彈威脅。

當日下午4時30分，他走向一個由制服FBI安全警察組成的保安崗亭，據稱他狂擊保安崗亭上的透明玻璃，聲稱一個外國政府侵入了他的賬戶，並試圖敲詐他。

努涅斯隨後告訴安全官員，他把一輛麵包車停在拉菲逸街(Lafayette St.)交窩扶街(Worth St.)的一家星巴克門外，而車上裝有一個簡易爆炸裝置；FBI現場將其控制，並通知了JTTF。

在審問中，努涅斯告訴JTTF他的車裡沒有爆炸裝置，他編造這個故事是希望FBI關注他被黑客攻擊的投訴。

聯邦檢察官威廉姆斯(Damian Williams)表示，不管是不是騙局，炸彈威脅都耗費了寶貴的執法和公共安全資源，並在公眾中引起了恐懼，被告現在面臨嚴重的聯邦指控。

當時JTTF找到了麵包車，疏散了該地區的一幢公寓樓，並關閉了附近的行人和交通，FBI炸彈技術人員搜查了這輛車，確定車上沒有任何爆炸裝置或材料。

FBI助理局長德里斯科爾(Michael J. Driscoll)表示，雖然炸彈威脅是假，但該案轉移了資源、花費了納稅人的錢，而這些只是為了回應努涅斯的個人抱怨。

努涅斯曾於2006年至2013年在海軍陸戰隊擔任工程設備操作員，他被控一項與所謂的炸彈威脅有關的虛假信息和惡作劇罪名。

如果罪名成立，他將面臨最高五年監禁。

退役軍官因個人投訴謊稱停炸彈車在聯邦大樓門外。(記者張晨/攝影)
退役軍官因個人投訴謊稱停炸彈車在聯邦大樓門外。(記者張晨/攝影)

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