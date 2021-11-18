長島歷史建築失火，五人遇難。（取自推特視頻截圖）

16日晚間10時40分左右，長島 蘇福克郡(Suffolk County)一棟歷史悠久的民宅失火，造成五人死亡，遇難者身分還在核實；警方目前排除縱火 犯罪為可能起因，認為是吸菸或其他意外情況導致。

位於長島Riverhead第二街的木瓦民宅建於1907年，為當地Riverhead歷史街區的核心，該區被列入國家歷史文化遺跡名錄。根據附近住戶Jesenia Lopez回憶，案發當晚一聲爆炸巨響警醒了她和丈夫，他們從家裡走出後看到熊熊燃燒的大火吞噬著那座著名的老宅，「一切都像看電影 一樣，我們感到無能為力。」

Lopez表示，她所認識的四位居民朋友皆在火災中喪生，兩名大人和兩個孩子，「他們都是好人，和我們一家很親近。」Jesenia Lopez說道，「案發當晚我很擔心他們，但看到他們社交網絡顯示在線，還以為沒事，沒想到是這樣的結局。」

失火住宅樓擁有四個住戶，其中住滿10名居民，目前只有一半人倖存。「當時我正要入睡，百葉窗裡突然透出紅光，後來我看到整棟房子都被大火吞噬了，那種情況下怎麼可能有人逃生？」另一名附近居民Steve Tracy說。

根據蘇福克郡警方表示，火災的起因並不是犯罪，他們正在調查吸菸和其他可能的意外因素。當被問及為什麼煙霧探測器沒有提醒居民時，警方透露，目前沒有任何證據記錄當時有人在場或是離開。

雖然該案發地有四套合法公寓，但當地負責人Yvette Aguiar表示，房屋許可證早已生效，且房屋戶主對於該地政府2020年間數十次的檢查通知都未回應。「之前對房屋進行了多次檢查，都沒有問題，直到去年聯繫不到戶主，所以並沒有續簽房屋許可證給他們。」