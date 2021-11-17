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8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

記者顏潔恩／紐約報導
在李桂林呼叫求助時，護理員只是走近詢問狀況，沒有採取行動叫救護車。(家屬提供)
在李桂林呼叫求助時，護理員只是走近詢問狀況，沒有採取行動叫救護車。(家屬提供)

布碌崙(布魯克林)一名九旬華裔老翁日前在家中感到身體不適，多次呼叫另名華裔護理員撥打「911」，但卻被對方忽視，數小時後華翁便撒手人寰；其女兒在檢查監控錄像時發現護理員的疏忽，日前找了律師，將發起訴訟，「希望同樣的悲劇不會發生在其他家庭身上。」

消息指出，居住在東紐約的95歲耆老李桂林(Guilin Li)10月29日在家中離世，當時身邊有一名來自Alternate Staffing護理公司的一名華裔護理員在旁照料；一開始李桂林雖身體不適，但仍有意識，直到當天下午3時18分左右沒了反應，護理員在下午5時才通知雇主，李桂林的女兒李麗薇(LiWei Li，姓名皆音譯)則是在一個小時後的下午6時才得知父親的情況。

儘管案發已過三周，她在檢查監控錄像時發現令人生氣的結果，父親早在下午1時至2時左右間，至少八次呼救打「911」；可護理員沒放在心上，只是走近看看，問「你不舒服嗎」，儘管隨後測量其氧氣含量達到最低的危險程度時，她依然沒有叫救護車或是通知任何人。

李麗薇日前已委託吳聖洋律師代為處理案件，她說護理員三番無視父親的要求，很有可能因此錯過了搶救父親的黃金時間；她說該公司曾再三保證護理員非常有經驗，卻不料發生這樣的事，她希望類似悲劇不會再發生，要對護理員所在的公司採取法律行動。

吳聖洋表示，李桂林有整整兩個小時多的時間，在有意識的情況下承受著痛苦，絕不可原諒護理公司的疏忽，將會收集證據提出告訴；他也指出，新冠疫情後許多兒女復工而聘請看護在家幫忙，護理公司有責任對員工進行培訓，確保他們有應對緊急情況的能力、對老人家的病情進行匯報，重視其身體健康。

據悉，Alternate Staffing護理公司此前從未有顧客投訴或出現任何情況，而該名護理員目前已被勒令停職，保險公司也在調查中。

華裔 911 紐約

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