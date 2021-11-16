布碌崙地鐵站畫納粹標誌 警緝非裔男

該名非洲裔男子涉嫌在地鐵站內畫多個納粹「卐」標誌，被警方通緝。(市警提供)

一名非洲裔男子涉嫌在布碌崙 (布魯克林)華社地鐵站 內，畫上多個代表納粹 標誌的「卐」字符(swastikas)的塗鴉；市警第34捷運分局、市警68分局日前發布消息，呼籲民眾提供線索，逮捕該名散播仇恨信息的男子。

警方表示，上月20日接到民眾投報，經調查發現一名男子當日凌晨5時20分許，在華人廣泛使用的N線列車途徑的Fort Hamilton Parkway地鐵站內犯案；他持著不明的畫筆工具，在海報及旋轉閘門(turnstiles)上不停繪畫多個「卐」標誌，被目擊者發現後往不知名方向逃逸。

警方目前以嚴重騷擾(Aggravated Harassment)罪名通緝該名非洲裔男子，其犯案時身穿紅色外套、深色長褲，戴著印有白色「A's」字母的綠色帽子。

民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。