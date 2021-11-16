警加強值勤奏效 10月紐約市地鐵重罪案下降

紐約市捷運系統客流逐升，重罪案數量反比下降。(市警提供)

市警總局15日發布的最新統計數據顯示，10月全市發生在地鐵系統中的刑事重罪案件，幾乎在所有罪案類別中都有所下降；而此時正值疫情 後地鐵乘客回流階段，10月整體載客量比9月增加了約1000萬人。

MTA 發言人多諾萬(Aaron Donovan)表示，犯罪率的下降很大一部分原因為市警從5月份開始，在列車車廂和站台上的值勤人數增加，以及更多乘客的回流。

根據市警當日在大都會運輸署(MTA)董事會上更新的數據，10月份在全市472個地鐵站 中，共發生了40起搶劫案、85起重盜案(Grand Larceny)和34起重罪襲擊案(Felony Assault)，分別比上個月的52起、96起和36起有所下降。

總體而言，10月整月地鐵系統中共發生161起重罪案件，而9月和去年同期，該數字分別為184起和154起。

隨著客流量的逐步提升，犯罪率在呈反比下降，數據顯示，10月的總客流量為8340萬，每百萬乘客中有1.93起罪案發生；而相比於2020年10月，在疫情導致4800萬客流量銳減的情況下，每百萬乘客中就有三起罪案發生。

多諾萬在一份聲明寫道，乘客正在回歸，犯罪率正在下降，這對MTA和紐約市來說是有利的、自我強化的趨勢。

今年夏天開始，MTA完成了各地鐵站安裝監控攝像頭的工程，市警也向捷運系統投入了大量警力，雙管齊下覆蓋了全市472個地鐵站。

「那些準備實施犯罪的人知道，調查人員會利用監控設備確定其體貌特徵，正義最終會追上他們。」多諾萬說。

然而，數據中也有一些令人擔憂的數字，重竊案在9月激增，10月仍然比整個疫情期間高得多；10月也發生了一起強姦和一起謀殺案，但9月卻為零。

MTA公民諮詢委員會負責人Lisa Daglian表示，在重大犯罪問題上，我們似乎正在朝正確的方向發展，儘管還需要做更多的工作來讓乘客感到安全；使用數據驅動的警力部署也至關重要，這將有助於然更多乘客回歸捷運系統。」