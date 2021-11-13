17歲槍擊犯當庭釋放 紐約市警長抨擊：太縱容

17歲少年犯槍殺案釋放，希爾抨擊紐約市對罪犯太縱容，盼新政府改善。(記者張晨／攝影)

市警總局局長希爾(Dermot Shea)日前在接受媒體採訪時再次抨擊了該市對罪犯的縱容；前一日布朗士 一持槍搶劫殺人的17歲少年被法官當庭釋放，希爾稱這是「法律需要更改的又一撞警鐘」；而對於即將換屆的下一任政府，希爾則表示，對曾經做過警員的亞當斯 (Eric Adams)「有信心」，希望他選出的新局長能發揚市警的傳統，打擊犯罪。

希爾表示，當日紐約郵報的頭版刊登了來自布朗士的17歲少年門德斯(Steven Mendez)，因在2020年10月24日涉嫌搶劫並槍殺了21歲的無辜受害者柯瑪(Saikou Koma)而出庭受審；但最高法院代理法官博伊爾(Denis Boyle)不顧檢方反對，當庭釋放了門德斯，且對他的刑罰也緩期五年執行。

柯瑪的母親在審判結束後說，「法官讓他走了，但我不會，我會替兒子伸張正義，這結果太瘋狂了。」

希爾表示，「我們曾一遍又一遍地討論這個問題，希望很快能有人做出一些改變，因為一些小的改變就能扭轉局面。 」

市警數據顯示，在2021年的前十個月裡，全市共發生了1324起槍擊 案件，這幾乎是疫情前數字的二倍。

「我可以告訴你，我們已經做了很多努力來減緩它。」希爾說，全市已連續五個月在槍擊案數目上低於去年，但仍與2019年有很大差距。

他也指出，將有更多的新血液12月從警校畢業，這將成為打擊犯罪的主力軍；打擊幫派的行動也在醞釀之中，但若法律不加更改，這所有的一切都將成為「裝點門面的」無用之功。

希爾說，「在我看來，這將是下屆政府面臨的頭號挑戰。」

當被問及新任市長亞當斯關於恢復和改革市警此前飽受爭議的止罪部門，來打擊毒品和槍支暴力的承諾時，希爾表示，他對亞當斯「有信心，他會做的，他的下一任警察局長也會做的。」