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造假外匯交易平台騙錢 2亞裔定罪 最高20年監禁

記者顏潔恩／紐約報導
今年3月已認罪的被告姜泰宏。(紐約東區聯邦法院提供)
今年3月已認罪的被告姜泰宏。(紐約東區聯邦法院提供)

紐約東區聯邦法院10日宣布，兩名涉嫌打造虛假外匯交易平台、詐騙投資者的韓裔，經過多年的案件審理，終於將兩人先後定罪；兩人面臨證券欺詐、電匯欺詐、洗錢等罪名成立，最高面臨20年監禁。

根據法律文件，兩名共犯是53歲的阮約翰(Jon Won)、57歲的姜泰宏(Tae Hung Kang，或稱Kevin Kang，姓名皆音譯)，兩人分別來自皇后區白石鎮和貝賽；2012年2月至2013年12月，阮約翰、姜泰宏以及其他人數未明的同謀，專門針對紐約市的韓裔社區群體下手，哄騙他們在其創立的外匯交易平台ForexNPower上投資賺錢。

為了達成目的，他們在當地韓文報紙以及韓文電台上大肆宣傳，表示藏有一套秘密的算法，保證投資者每月能獲得10%的回報，沒有任何風險；可現實是他們沒有保證成功的交易方法，導致所有客戶都蒙受重大損失。

期間他們還誘導投資者購買ForexNPower本身發行的股票，聲稱這些資金會用作業務擴展，在新澤西州開設新的交易所，或集資投入外幣交易；可獲取客戶的資金後，被告們挪用了大部分的錢作為私用，也包括支付欺詐廣告，引誘更多人受騙。

阮約翰、姜泰宏落網後面臨證券欺詐(securities fraud)、電匯欺詐(wire fraud)、洗錢(money laundering)等共五項控罪，姜泰宏今年3月已認罪，正在等待量刑結果；阮約翰近期經過長達一周的預審(trial)程序後，9日被判以上罪名成立，最高面臨20年監禁。

「阮約翰和他的共謀針對選區內的韓裔居民進行欺詐，騙取老百姓數萬元的血汗錢，用謊言給了他們虛假的承諾和希望」，紐約東區聯邦檢察官Breon Peace表示，9日的裁決顯示其辦公室和執法人員的決心，逮捕和定罪那些從事欺詐和背叛投資者的騙徒。

投資 紐約市 韓裔

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