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法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

記者牟蘭／紐約報導
因涉嫌華裔男子李賈斯汀謀殺案在逃的鄧海燕，9月22日在新墨西哥州第40號州際公路被捕。(KQRE視頻截圖)
因涉嫌華裔男子李賈斯汀謀殺案在逃的鄧海燕，9月22日在新墨西哥州第40號州際公路被捕。(KQRE視頻截圖)

華裔男子李賈斯汀(Justin Li)不久前在法拉盛情婦家中頭部中槍身亡，涉嫌的31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)已在新墨西哥州埃奇伍德(Edgewood)第40號州際公路被州警拘補；警方日前公布其被捕視頻，顯示她曾謊報姓名，後因拒捕與女警在地上扭打的場景；截止28日，她仍被關押在新墨西哥州的監獄內，等候引渡回紐約受審。

(影音來源：KQRE新聞網站)

根據新墨西哥州警方公布的一段2分17秒的視頻，一名新墨西哥州女州警於9月22日下午6時22分左右，在第40號州際公路發現路邊的鄧海燕，上前詢問為何她一直停留在公路上；鄧海燕回應稱，她休旅車爆胎，致電友人協助，但等候一小時，對方也沒有出現。

警員隨後詢問鄧海燕是否需要將她送往朋友的住處，並得到其同意，但經警員確認，鄧海燕駕駛的車輛涉嫌紐約市的一起謀殺案；為將鄧海燕留在原地接受調查，警員假意幫忙更換輪胎，期間鄧海燕一度謊稱自己姓王(Wang)，還以天冷為由，多次要求返回車中。

視頻顯示，女警因不清楚車內是否藏有武器，要求她在車外等候，隨後要求查看她的雙手，試圖將其戴上手銬，但因她多次反抗，警員將其壓在地上，雙方曾發生扭打。

鄧海燕被捕期間，她還一度向路人求救，一名路過的司機聽到求救聲後，幫助警員制伏她並予以拘捕；她隨後被警方以拒捕罪名移送法辦，拘留在新墨西哥州托伦斯郡(Torrance County)監獄。

紐約市警109分局28日表示，鄧海燕仍在新墨西哥州等待當地檢方的指控，之後將被引渡回紐約市，接受李賈斯汀謀殺案的審理。

新墨西哥州 紐約市 監獄

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