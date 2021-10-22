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黑幫男子下東城、華埠威脅攻擊路人 警方上演追緝槍戰

記者張晨／紐約報導
黑幫男子下東城、華埠威脅攻擊路人，警方包厘街上演追緝槍戰。(取自谷歌地圖)
黑幫男子下東城、華埠威脅攻擊路人，警方包厘街上演追緝槍戰。(取自谷歌地圖)

曼哈頓下東城及華埠轄區22日一早上演警匪追緝戰——一名黑幫男子在街上隨機騷擾、威脅並攻擊路人後受害者報警求助；警方趕到現場多次試圖用電擊槍制伏，但嫌犯並未就範，隨後警方開槍射擊，但並未命中；目前該男子已被逮捕送醫，警方稱其是一名「情緒紊亂者」，他此前就曾在布碌崙(布魯克林)開槍而受審。

警方表示，這名25歲的嫌犯是黑幫Front Side Crips的一名成員，綽號Boogie；案件發生在上午8時左右，他最初是在包厘街(Bowery)和東三街交界處用碎玻璃瓶子威脅一名女子。

然後又在拉菲逸街(Lafayette St.)和格蘭街(Grand St.)打了一名帶著孩子走路的婦女，並再次用碎玻璃瓶威脅母子二人。

警方稱，在連續作案兩起後他並未罷休，而是從春街(Spring St.)交茂比利街(Mulberry St.)的網紅早午餐廳Ruby’s Cafe偷了兩把刀，並持刀繼續威脅了一名在格蘭街交拉菲逸街上行走的男子。

多名受害者在被威脅毆打後報警，據消息人士透露，轄區警員根據受害者描述的體貌特徵追蹤其至包厘街和史坦登街(Stanton St.)，並對他進行了兩次電擊，但都沒有效果。

隨後嫌犯又跑到東豪斯頓街(East Houston St.)交包厘街，在那裡警方再次使用電擊槍，但還是沒有奏效。

警方表示，由於此人拘捕情緒嚴重，且情節惡劣，其中一名警員掏槍射擊，但並沒有打中他；隨後在東豪斯頓街和第二大道對其進行第三次電槍射擊後，終於制伏逮捕。

目前嫌犯已經被送往紐約長老會下城醫院(New York-Presbyterian/Lower. Manhattan Hospital)，警方稱他是一個「情緒紊亂的人」。

據知情人士透露，該嫌犯此前曾在布碌崙朝他人開槍，目前正在受審；該案另導致一名警察因耳鳴被送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療。

警方表示，已經在現場找到了兩把嫌犯從Ruby’s Cafe偷出的廚房刀作為證據。

布碌崙 警察 華埠

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