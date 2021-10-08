美東4州共享槍枝犯罪信息 致力增強公共安全

霍楚7日聯合新州、賓州和康州州長共同宣布，四州共享犯罪槍枝數據，以致力於減緩槍枝暴力，增強公共安全。（取自推特）

州長霍楚 (Kathy Hochul)7日聯合新州 、賓州 和康州州長共同宣布，四州共享犯罪槍枝數據，以致力於減緩槍枝暴力，增強公共安全。

霍楚與新州州長墨菲(Phil Murphy)、賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)和康州州長拉蒙(Ned Lamont)7日簽署合約，確保四州執法人員可以共享犯罪槍枝信息，在該合約下，犯罪槍枝信息只可在州內執法人員間共享，確保及時發覺、制止和調查槍枝犯罪案件，以及確定非法走私槍枝交易商和相關罪犯的身分，繩之以法。

霍楚表示，槍枝暴力給無以計數的家庭帶來災難，在愈發嚴重的槍枝暴力挑戰下，各州不能單獨行動，而應該團結起來，共享犯罪信息，以早日抓捕嫌犯，阻止更多暴力事件的發生；四州的合作也是給全國樹立合作打擊犯罪的榜樣。

墨菲表示，過去六個月州內警方繳獲的槍枝中，85%都來自外州；拉蒙表示，雖然康州有極佳的槍枝安全法，但目前州內街道上的槍枝卻比任何時候都要多，需要嚴格管控。

四州將共享各自從聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)獲得的槍枝相關信息，包括最先購買槍枝者身分，之後轉賣給誰等，四州也可以共享7日合作協議簽署前的槍枝數據。

2021年至今，紐約市街頭的槍擊犯罪案件與往年相比激增，且很多受害者包括兒童，至今已經有至少21名兒童在槍擊案中死亡，該數字是2019年和2020年同時期的三倍。