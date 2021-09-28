我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

麻州華裔兄妹被中國限制出境4年 已獲釋返美

手機偷拍女性裙底 警緝亞裔男

記者張晨／紐約報導
年輕亞裔男子將手機伸入女乘客裙底拍照，被市警通緝。(市警提供)
年輕亞裔男子將手機伸入女乘客裙底拍照，被市警通緝。(市警提供)

皇后區與布碌崙(布魯克林)交界處的一個地鐵站，日前發生一起亞裔男青年偷拍年輕女性裙底案件，嫌犯從後將手機伸入女受害者兩腿下拍照，被發現後逃逸，警方發布嫌犯圖片進行通緝。

影音來源：市警提供

警方表示，案件於23日凌晨1時28分左右，發生在位於布碌崙布什維克(Bushwick)交皇后區瑞吉屋(Ridgewood)的L線Myrtle/Wyckoff Avenues地鐵站內，一未知身分的亞裔男子，從後方接近了一名25歲的女受害者。

警方稱，當時受害者身穿短裙，正在站台候車，隨後她感覺兩腿之間似有異物，低頭查看時才發現一人正將手機攝像頭對準了其裙下私處偷拍；隨後二人發生爭執，女子在質問並要求刪去內容時，該男子迅速乘電梯逃逸。

在警方公布的案發地監控視頻中，該亞裔男嫌年約25歲至28歲，身高在5呎7吋至5呎8吋之間；最後一次被人看到時，身穿白色T恤、深色短褲、白色運動鞋、背黑色背包。

警方呼籲有看到和圖片或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

手機 地鐵站 亞裔

上一則

美東河南同鄉燒烤慶十一 拔河助興

下一則

布碌崙花燈大遊行 10月17日熱鬧回歸

延伸閱讀

皇后區長聯合市長辦公室辦「移民資源博覽會」

皇后區長聯合市長辦公室辦「移民資源博覽會」

自行車扔鐵軌引事故 通緝5嫌

自行車扔鐵軌引事故 通緝5嫌
自行車扔皇后區鐵軌引事故 市警通緝五嫌犯

自行車扔皇后區鐵軌引事故 市警通緝五嫌犯
馬州蒙郡White Flint地鐵站改名North Bethesda 徵公眾意見

馬州蒙郡White Flint地鐵站改名North Bethesda 徵公眾意見
布碌崙York地鐵站壅堵 民代促改善

布碌崙York地鐵站壅堵 民代促改善

熱門新聞

皇后區26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(取自谷歌地圖)

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

2021-09-20 20:15
法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔公寓內。(記者張心／攝影)

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

2021-09-27 10:13
78歲拾荒華男下東城遭當街暴打，稱非仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

2021-09-21 13:01
警方連續多日將停在街邊，當作Airbnb使用的非法貨車扣押。(取自NYC Sheriff推特)

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

2021-09-26 13:58
「美東超市」預計將在10月在史泰登島Roman Blum購物中心以全新面貌重新營業。（Stuart Waldman提供。）

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

2021-09-20 09:35
紐約法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(截取自谷歌地圖)

紐約法拉盛華男命喪情婦家中 警方判定兇殺

2021-09-22 13:37

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」

港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」
中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝

中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝
14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了

14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了