手機偷拍女性裙底 警緝亞裔男

年輕亞裔男子將手機伸入女乘客裙底拍照，被市警通緝。(市警提供)

皇后區與布碌崙(布魯克林)交界處的一個地鐵站 ，日前發生一起亞裔 男青年偷拍年輕女性裙底案件，嫌犯從後將手機 伸入女受害者兩腿下拍照，被發現後逃逸，警方發布嫌犯圖片進行通緝。

影音來源：市警提供

警方表示，案件於23日凌晨1時28分左右，發生在位於布碌崙布什維克(Bushwick)交皇后區瑞吉屋(Ridgewood)的L線Myrtle/Wyckoff Avenues地鐵站內，一未知身分的亞裔男子，從後方接近了一名25歲的女受害者。

警方稱，當時受害者身穿短裙，正在站台候車，隨後她感覺兩腿之間似有異物，低頭查看時才發現一人正將手機攝像頭對準了其裙下私處偷拍；隨後二人發生爭執，女子在質問並要求刪去內容時，該男子迅速乘電梯逃逸。

在警方公布的案發地監控視頻中，該亞裔男嫌年約25歲至28歲，身高在5呎7吋至5呎8吋之間；最後一次被人看到時，身穿白色T恤、深色短褲、白色運動鞋、背黑色背包。

警方呼籲有看到和圖片或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。