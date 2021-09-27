華男路過工地摔傷 律師：詳記情況有利索賠

在人行道上跌倒或絆倒，須準確記錄或記住跌倒的位置和原因，以便日後索賠；圖為紐約市一處街頭道路施工地點。(記者曹健╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉社區一名六旬華裔男子不久前出門領取派發食物，但在回家途中經過一個占據了大半人行道的道路施工現場，當時又有行人在排隊等候領取食物，在不得不繞行時，遭施工材料絆倒摔傷；意外傷害律師表示，需詳細記憶現場的情況及障礙物，因為會牽扯到不同的單位負責。

當事人表示，因為有排隊人群擋路，所以不得不繞行，但就在繞行途中，不幸被施工單位放置的鐵板絆倒，左腿受傷嚴重。

但施工單位不僅沒有工人前來幫助或撥打救護車，且有工人迅速將現場放置的東西移動至不同位置，男子無奈只有在路人的幫助下，聯繫到了家人，並前往醫院就醫；而到達醫院後，被告知需要馬上進行手術。

律師吳聖洋表示，這種案件情況較為複雜，在人行道上跌倒或絆倒，須要準確記錄或記憶跌倒的位置和原因。

他指出，如果是因為路面缺陷或者某樣放置的東西而絆倒，則須描述缺陷或置物的位置和情況；如果是置物絆倒，則可能由放置物品的人或機構負責；如缺陷絆倒，則根據絆倒位置的不同，可能由政府或者沿街建築的所有權人、商戶負責。

另外，路面缺陷的大小也會影響案件的成功與否，太大太明顯，法院會更強調行人的注意義務，而太小太不明顯，則法院很可能判定這不能算作缺陷。

而該類案件，一般都牽扯到政府，意外發生後90天以內，必須向政府發出通知，政府有權在起訴之前進行初步調查。

吳聖洋也表示，很多民眾和醫生都認為，只要是意外傷害，私人保險、聯邦醫療保險 (白卡)都不會支付醫藥費，其實這是一個錯誤的認知。

只有車禍 、工傷才由車禍、工傷等其他無責任類保險支付；而在非車禍、工傷案件中，治療的醫藥費仍然由自己的醫療保險來優先承擔。