搶劫？家暴？華男奪親友手機遭通緝

這名男子涉嫌搶走一名33歲女子的手機，被109分局通緝。(取自109分局推特)

一名華裔 女子日前在法拉盛寇登街(Colden St.)附近的一棟公寓內，與一名男性親友發生口角，隨後被對方搶走手機 ；紐約市警22日表示，這起案件涉及家庭暴力，涉案男子(見圖，取自109分局推特 )被109分局以涉嫌搶劫罪名通緝，呼籲知情者提供線索。

根據警方消息，109分局日前收到報案，一名33歲的華裔女子稱，她於14日上午11時左右，在福蘭克林大道(Franklin Ave.)與寇登街附近的公寓內遭到他人搶劫；受害人說，她與一名親友在公寓內的電梯外發生爭執，對方威脅她後，搶走了手機，向不明方向逃竄，案件仍在調查中。

109分局22日在推特上公布嫌犯影像，呼籲知情者提供線索；根據警方提供的照片，這名亞裔中年男子身材中等，留寸頭，皮膚較白，作案時身穿紅白相間的PoloT恤。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。