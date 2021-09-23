華女遭辱罵 仇恨犯罪小組鎖定嫌犯

辱罵仇恨言論朝華女吐口水，男嫌遭市警通緝。(市警提供)

曼哈頓中城21日中午發生一起仇恨亞裔罪案，一名34歲的華裔 女子在街頭無辜遭人辱罵、吐口水；現本案已交由市警仇恨犯罪小組調查，22日警方稱已鎖定嫌犯。

警方表示，案發當日臨近中午的11時37分左右，華裔受害者正沿西40街向西行走，這時一名中等膚色男子(見圖，市警提供)走上前無故對該華女大喊道，「傻x中國 人，滾回中國。」隨後還朝其臉上連吐口水；作案後向東逃逸，所幸受害者並無因此案受傷。

警方22日公布了男嫌的體貌特徵，此人中等偏瘦身材，年約30至40歲之間，黑色頭髮，留有小鬍子；最後一次被人看到時身穿藍色T恤、黑藍相間褲子、多色運動鞋、帶著深色帽子，手臂上有紋身。

仇恨犯罪小組也同日表示已鎖定嫌犯，竭力蒐集證據等待抓捕。

警方同時呼籲有目擊或知曉此案任何有關嫌犯線索的民眾，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。