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套利交易詐欺9000萬 華青判囚90個月

記者金春香／紐約報導

紐約南區聯邦法院日前宣布，判利用套利交易詐欺9000萬元的華裔青年秦合(Stefan He Qin，音譯)90個月監禁，三年獄外監管，及上繳竊取的5479萬元。

根據法庭文件，24歲的秦合是澳洲公民，於2017年創立Virgil Sigma，在運營第一年就收益頗豐，到2020年，籌集超過9000萬元，因此他同年成立第二家公司VQR；兩家加密貨幣套利基金公司，都在紐約設有辦公室，前者管理者約9240萬元資金，利用套利交易策略賺錢，將資金從一個交易所轉移到另一個交易所，然後利用數字貨幣在不同平台的交易差價獲利。

美國證券交易委員會(SEC)去年對秦合提起訴訟，指控其欺詐投資者；根據起訴書，秦合通過篡改投資者在加密貨幣交易所投資細節的表格，偽造公司在交易所持有的資金紀錄，並欺騙投資者稱將他們的錢轉移到自己的VQR基金公司，但實際上卻並沒有轉移。

檢方指出，秦合誤導投資者，讓他們以為自己的錢僅用於需要算法的加密貨幣交易，然而實際上他卻將投資收益用於個人目及其他高風險投資，秦合的做法令投資者陷入損失超過5400萬元的困境；此外秦合還從投資者存款中提取170萬元用於支付中國高利貸。

秦合還挪用投資者資金支付個人開支，包括食品、服務、每月2萬多元的曼哈頓頂層公寓等。

秦合今年2月認罪，預計最高面臨20年監禁，由於他沒有犯罪紀錄且願意服刑後離開美國，最終法官判其七年半監禁，並沒收從客戶那裡竊取的5479萬元。

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