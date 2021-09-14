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布碌崙華男涉勒頸女友 中傷未成年孩童被捕

記者顏潔恩／紐約報導
居住在班森賀的一戶華裔家庭日前發生家暴案件。(谷歌地圖)
居住在班森賀的一戶華裔家庭日前發生家暴案件。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀日前發生一起華裔家庭暴力案件，一名華男涉嫌毆打女友和一名未成年孩童，一氣之下還伸手勒住女友脖子，造成其差點喪命；轄管當地的市警62分局目前已逮捕該名男子，送往布碌崙刑事法庭，控多項攻擊罪名。

據紀錄顯示，該案發生於本月6日早上9時30分左右，在17大道交63街的一棟住家內；當時46歲的華男梅勇健(Yong Jian Mei，音譯)與42歲的女友在家中發生爭執；怒髮衝冠的梅勇健朝著女友近距離一記重拳，對方受傷倒地，之後還氣憤地掐受害者的頸項。

隨著梅勇健的力道加劇，受害者一度昏迷過去，梅勇健這時才鬆手；受害者約一個小時後醒來，拿起電話報案，不久後62分局警員抵達現場將她送到瑪摩利醫院接受治療，至今她的頸項和喉嚨仍感到疼痛，不能順暢呼吸和吞嚥。

一名查案警員表示，有照片為證，受害者受傷的地方都有明顯瘀青，可想當時梅勇健下手毫不留情，現在所幸是無生命危險；他也提到，案發時還有一名孩童在場，在大人發生爭執的過程中有不小心受傷，但傷勢不嚴重。

警方表示，因孩童未成年，無法公布具體信息，針對孩童與兩名大人之間的關係，也暫時無可奉告。

警員後來將梅勇健逮捕，在62分局接受盤問調查後送往布碌崙刑事法院過堂，被控三級威脅、攻擊致傷、二級騷擾、非法阻礙他人呼吸或血液循環(Criminal Obstruction of Breathing or Blood Circulation)、以及危害17歲以下未成年者等罪名。

梅勇健目前已保外候審，將在11月3日(周三)返庭審理案件；法官也對受害者下達人身保護令，禁止梅勇健以任何形式接觸女友和該名孩童。

布碌崙 華男 華裔

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