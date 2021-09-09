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車內音響太吵擾民 布碌崙華翁勸說被毆

記者顏潔恩／紐約報導
一名居住在貝瑞吉公寓的華翁因不滿男子轎車音響開太大聲而前去勸說，卻遭攻擊受傷。(取自谷歌地圖)
一名居住在貝瑞吉公寓的華翁因不滿男子轎車音響開太大聲而前去勸說，卻遭攻擊受傷。(取自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉日前發生一起華翁被攻擊案件，案發時一名男子將車停在其公寓樓前，並坐在車內開著音響聽歌，但音量過大擾民，華翁不滿便前去溝通，不料兩人很快陷入爭吵；男子亮出一把刀子威脅華翁，最後還用不明物體重傷他，隨後逃離現場。

根據警方消息，案件發生於上個月28日下午6時左右，當時一輛汽車停在68街470號公寓前，一名男性駕駛將車內的音響開得很大聲，打擾到附近的居民；這時73歲的華翁上前與其溝通，勸說他把音量調低，過程中對方被激怒，兩人開始吵了起來。

男子突然從身上抽出一把刀子威脅華翁，然後又拿起一件未明的武器，朝華翁的頭部襲擊；警方表示，華翁頓時滿眼昏花倒在地上，頭部傷口血流不止，男子趁隙跳上車子逃走，華翁隨後送往醫院接受治療，傷勢並無大礙。

現場有不少人目擊這一幕，立即報警，68分局警員試圖在現場搜尋男子的身影，但至今未有任何線索；因案件還在調查中，警方未透露嫌犯的更多信息，只表示對方駕駛一輛黑色休旅車(SUV)。

警方呼籲知情者撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，或登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，也可透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

布碌崙 休旅 汽車

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