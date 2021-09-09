車內音響太吵擾民 布碌崙華翁勸說被毆
布碌崙(布魯克林)貝瑞吉日前發生一起華翁被攻擊案件，案發時一名男子將車停在其公寓樓前，並坐在車內開著音響聽歌，但音量過大擾民，華翁不滿便前去溝通，不料兩人很快陷入爭吵；男子亮出一把刀子威脅華翁，最後還用不明物體重傷他，隨後逃離現場。
根據警方消息，案件發生於上個月28日下午6時左右，當時一輛汽車停在68街470號公寓前，一名男性駕駛將車內的音響開得很大聲，打擾到附近的居民；這時73歲的華翁上前與其溝通，勸說他把音量調低，過程中對方被激怒，兩人開始吵了起來。
男子突然從身上抽出一把刀子威脅華翁，然後又拿起一件未明的武器，朝華翁的頭部襲擊；警方表示，華翁頓時滿眼昏花倒在地上，頭部傷口血流不止，男子趁隙跳上車子逃走，華翁隨後送往醫院接受治療，傷勢並無大礙。
現場有不少人目擊這一幕，立即報警，68分局警員試圖在現場搜尋男子的身影，但至今未有任何線索；因案件還在調查中，警方未透露嫌犯的更多信息，只表示對方駕駛一輛黑色休旅車(SUV)。
警方呼籲知情者撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，或登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，也可透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。
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