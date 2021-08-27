我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最後關頭 白宮稱26日撤離阿富汗1萬2500人

鮑爾：美經濟續返強健就業 年底前可能減碼購債

八旬亞裔耆老中央車站遇襲 嫌犯喊「除掉所有忍者」

記者張晨／紐約報導
莫里斯(左)因無故攻擊他人被警方現場逮捕。(圖截取自Citizen App)
莫里斯(左)因無故攻擊他人被警方現場逮捕。(圖截取自Citizen App)

曼哈頓中城27日早再發生一起涉及亞裔受害者的無故攻擊案件，一名八旬亞裔耆老被一非洲裔遊民襲擊頭部後倒地，攻擊者還大喊「除掉所有忍者！」(We have to get rid of all the ninjas)，所幸其在現場被捕，但受害者身體多處骨折，受重傷入院；市警仇恨犯罪小組(The NYPD’s Hate Crime Task Force)已介入調查並將此案列為潛在仇恨犯罪。

警方表示，案發當日早10時30分左右，一名81歲的亞裔耆老正走至大中央車站(Grand Central Terminal)附近的萊克星頓大道(Lexington Ave.)420號前，55歲的襲擊者莫里斯(Barry Morris)無故上前揮拳猛擊其頭部，並將受害者打到在地，隨後大喊「我們必須除掉所有的忍者！」

警方稱，不少路人目擊者案發全過程，紛紛報警並拿起手機紀錄現場情況，市警在接報後很快掌握了嫌犯特徵，並在救護車趕到現場後將受害者送往紐約大學醫學中心(NYU Medical Center)治療，他在那裡接受了髖骨骨折和頭部瘀傷的治療。

莫里斯則在現場被捕，並被控襲擊他人。

警方表示，仇恨犯罪小組正在調查這起可能的仇恨犯罪。

仇恨犯罪 亞裔 紐約大學

上一則

葛謨自傳賺500萬 議員籲捐給女性權益組織

延伸閱讀

美軍喀布爾遇襲12死 拜登矢言要讓兇手付出代價

美軍喀布爾遇襲12死 拜登矢言要讓兇手付出代價
涉性虐學生 馬州惠特曼高中教師被捕 檢方相信有更多受害人

涉性虐學生 馬州惠特曼高中教師被捕 檢方相信有更多受害人
疫情衝擊校園 全美逾80學區喊停全面到校

疫情衝擊校園 全美逾80學區喊停全面到校
疫情反彈 逾80學區喊全面到校 網路授課或混合教學

疫情反彈 逾80學區喊全面到校 網路授課或混合教學

MLB／用「亞洲腔」評大谷翔平 254勝球評下場慘了

MLB／用「亞洲腔」評大谷翔平 254勝球評下場慘了

熱門新聞

熱帶風暴「亨利」(Henri)正向東海岸轉移，料本周末將影響紐約市部分地區和長島。(美聯社)

「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨

2021-08-21 11:59
去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

2021-08-21 14:21
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20
颶風亨利將襲長島，恐造成部分地區七到十天斷電；圖為PSEG電力公司去年搶修熱帶風暴伊賽亞斯場景。(本報檔案照)

一級颶風亨利將襲長島 部分地區恐停電七到十天

2021-08-21 13:41
颶風來襲，法拉盛的多間超市21日迎來大量顧客。(記者牟蘭／攝影)

儲存食物防颶風 紐約華社超市現人潮

2021-08-22 09:41
2020人口普查顯示史泰登島亞裔的人口增長率在十年間上升不少。(本報檔案照)

紐約史島亞裔增長迅猛 華人購房潮顯現

2021-08-23 11:01

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
南加兩姊妹染疫七個月後 仍被拒登機回中國 原因費解

南加兩姊妹染疫七個月後 仍被拒登機回中國 原因費解
阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面

阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面
最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客