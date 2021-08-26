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又傳女童被撞死 民代促提高魯莽駕駛刑罰

記者顏潔恩／紐約報導
社區民眾將娃娃和鮮花放在路口，紀念被撞身亡的六歲女童裕美。(記者顏潔恩／攝影)
社區民眾將娃娃和鮮花放在路口，紀念被撞身亡的六歲女童裕美。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)戴克高地日前夜裡發生奪命車禍，一名華男違規駕駛撞死六歲女童；選區包括當地的州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、市議員紀思庭(Justin Brannan)、交通安全維權團體「家庭街道安全」(Families for Safe Streets)25日發布聲明，望市府盡早通過相關交通法案，實施更多社區交通安全措施，減少車禍慘劇。

這起涉及年幼孩童的車禍引起市府關注，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，又有家庭因這類意外失去摯愛，為他們的痛苦感到難過，表示「零死亡願景」(Vision Zero)顯然還需做更多努力。

郭納德、紀思庭在車禍後發出聯合聲明，對死者裕美塔米(Tamy Hiromi)一家致上哀悼慰問；也提到此類車禍在戴克高地常有發生，裕美的死再次提醒，市府需採取行動提防「交通暴力」持續上演。

「我們不能通融任何一位肇事者。」二人認為，市府應通過例如「車禍受害者權利與安全」(Crash Victim Rights and Safety Act)等法案，讓魯莽駕駛的人接受最高刑罰，並在指定社區內降低行駛速度，保證路人安全，避免更多人死於非命。

「家庭街道安全」成員樂娜爾(Dana Lerner)的兒子也死於車禍中，如今社區又出現另名母親痛失孩子，她要求白思豪與下任市長竭盡全力實現「零死亡願景」的承諾；向路人開放街道、在城市各角落採取有效安全措施、將人的生命置於駕駛的便利之上，都是能預防車禍的政策，「市府不能僅靠警察在車禍後執法，就認為能達到交通安全」。

車禍 白思豪 警察

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