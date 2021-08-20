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面頸有可疑灼傷 吸毒華女死因不單純

記者顏嘉瑩／紐約報導
華女從地威臣街125號的淫賭窩點被人抬進出租車送至法拉盛，被發現渾身冰涼後送醫途中死亡。(本報檔案照)
華女從地威臣街125號的淫賭窩點被人抬進出租車送至法拉盛，被發現渾身冰涼後送醫途中死亡。(本報檔案照)

18日凌晨從曼哈頓下東城被載往皇后區法拉盛，疑似吸毒過量致死的華裔女子，經警方初步調查，發現死因不單純；根據警方描述，她的面部和頸部都有灼傷，法醫將進一步檢驗，確認死因。

紐約長老會皇后醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)醫生表示，該名26歲的華裔女子在下唇、下巴以及從下巴一路到頸部的地方，都有可疑灼傷，遺體未聞到酒精味，懷疑死因不單純。

該女子在18日凌晨，從下東城地威臣街(Division St.)125號的淫賭窩點被人抬進出租車送至法拉盛，到達後司機發現其氣息微弱無法叫醒而報警；救護車將她送至醫院，到院前宣告死亡。

警方表示，女子的友人接受警方詢問時，聲稱女子是吸食毒品過量，另外有人打電話告知女子的狀況後，才協助叫了出租車到下東城去接女子。

根據警方取得的現場監視器畫面，該名失去意識的女子被四人從淫賭窩點抬到樓下街邊等待出租車；據第一名拒載的出租車司機回憶，當時她已經神智不清，並被人用毯子包裹住全身，看不清面容。

該司機見狀拒絕搭載這名女乘客後離開，隨後這些人又叫來另一輛車，這次載客的司機對該女子的狀態描述與前一名司機基本一致。

這名司機向警方表示，這些人並沒有和她一起上車，而是給了司機法拉盛目的地的一名聯繫人電話，稱只要到達就會有人前來接應；警方表示，抵達法拉盛後，接應者和司機一起試圖叫醒她，才發現其呼吸微弱，渾身冰涼，瀕臨死亡。警方目前尚未公布死者姓名，將進一步聯絡家屬。

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