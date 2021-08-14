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下東城遊民鬥毆傷重不治 男嫌遭控謀殺

記者張晨／紐約報導
遊民強生下東城持刀傷人致死，警方升級謀殺罪提控。(市警提供)
遊民強生下東城持刀傷人致死，警方升級謀殺罪提控。(市警提供)

曼哈頓五分局轄區下東城一棟公寓前，近日一名男子遭一非洲裔持刀重傷胸部，送醫後於13日不治；涉案嫌犯24歲的強生(Asaun Johnson)日前被逮捕，該案升級為謀殺，據悉嫌犯與受害者皆為遊民，居無定所，長期在下東城和華埠遊蕩。

警方表示，案件發生在7日近中午，在位於科西街(Forsyth Street)204號的一棟豪華公寓前，30歲的戴維斯(Kymonie Davis)與嫌犯強生發生口角，隨後升級為肢體衝突。強生掏出一把刀刺進戴維斯的胸部。

戴維斯在案發後被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)搶救， 於13日死亡；七分局於11日在轄區將強生逮捕。

警方表示，戴維斯生前的居所是位於曼哈頓華盛頓高地的Project Renewal Fort Washington男子收容所，而強生則沒有登記居住地，兩人此前經常在下東城和華埠地區遊蕩，且有濫用藥物的歷史。

因受害者死亡，市警將此案升級為謀殺案處理，強生的控罪也變成謀殺(Murder)以及非法持有受管制藥物(Criminal Possession of a Controlled Substance)。

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