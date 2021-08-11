布碌崙華男被撞飛昏迷 警報告失實難求償

車禍發生時王宗光騎的助力單車。(王宗光提供)

布碌崙(布魯克林)男子王宗光日前在前往日落公園 途中遭一輛私家車撞飛，事發當時他騎著助力單車行駛在單車道上，也沒有闖紅燈，被撞後當場暈倒，上了救護車才甦醒；住院治療半個月出院後，拿到警方事故報告，但在報告中卻成了事故主要責任方，律師表示「難以求償」。

51歲的王宗光7月1日早上8時30分左右，從家騎著助力單車到日落公園運動，起初一直沿著單車道前行，在7大道交67街路口在穿過馬路時，被側方路口衝出來的車輛撞倒；王宗光說，「我能肯定的是自己的方向為可通行的紅綠燈，那對方當時就應該是闖紅燈。」

王宗光因車禍頭部留下的傷疤。(王宗光提供)

王宗光當場暈倒，直到被送上救護車，才模糊看到對方車輛擋風玻璃都被撞出蜘蛛網紋，送到醫院後，診斷為腦出血、腦震盪，7月8日出院；10日又因腹部疼痛，返回醫院進行膽囊切除手術，16日出院。

19日，王宗光在朋友幫助下拿到警方的事故報告，寫著汽車駕駛向警方陳述，「車禍 發生時他正沿著7大道南向行駛，是對方闖紅燈撞向自己的車輛，導致車禍」；報告也指，王宗光則向警方承認是「他撞向對方車輛，並且之前也是沿著7大道南向行駛」。此外報告還指王宗光並未行駛在單車道上，也沒有戴安全帽。

王宗光表示，他在車禍後暈倒，始終未見過警察 ，也沒有和警方說過任何話，怎麼會像報告中寫的「承認是自己撞上對方的車」；另外案發時雙方明明是在十字路口朝不同方向前進，紅綠燈也不一樣，才會發生碰撞，怎麼可能會像報告中紀錄的，同樣方向卻因自己闖紅燈而發生車禍；「拿到這樣不公平的報告，真的非常氣憤。」

因為這份警察報告，王宗光從受害者變成肇事責任方，無法工作，還面臨醫療帳單，但好幾位律師在看到報告後，卻表示「難以求償」。

不過，高術仁(Steven Gershowitz)律師發現警察報告的漏洞，並和受害者一起前往事故現場求證；高術仁表示，華裔因語言障礙、不熟悉法規，常成為執法不公的受害者，接下來他將代表王宗光出庭、向肇事駕駛追討賠償，也將向警局投訴辦案警員涉嫌做假報告。