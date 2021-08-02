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警車路口相撞失控 衝進華裔洗衣店

記者黃伊奕／紐約報導
兩輛正在前往執勤現場的警車在十字路口相撞在一起。（讀者提供監控視頻畫面）
兩輛正在前往執勤現場的警車在十字路口相撞在一起。（讀者提供監控視頻畫面）

布碌崙(布魯克林)日前發生一起警車相撞事件，不僅導致四人受傷送醫，事故街角的一家華裔經營洗衣店也無端遭殃，肇事警車撞入商舖，導致其門臉被徹底摧毀；事故發生時華裔店主就在店內，好在店內沒有其他顧客，店主也沒有受傷。

據悉，該事故發生於7月29日中午，兩輛正前往不同執勤現場的警車在Flantland的Schenectady大道交J大道十字路口撞上；目擊者稱，當時一輛警車正沿著Schenectady大道行駛，另外一輛警車則沿著J大道行駛，兩輛警車同時穿過十字路口，都因沒有停車而撞在一起；其中一輛警車被撞後失去控制，朝著一旁街角的WL洗衣店撞去，衝擊力過大直接將洗衣店店門撞毀。

目擊者稱，車禍發生後，洗衣店門前房梁都被撞斷，門口用來折疊衣服的桌子也被撞碎，留下一地的玻璃碎片和泥土；不久後警車上的受傷警員被扶出警車，躺在路邊等待救護人員前來。

根據警方，此次車禍一共導致四人受傷送醫，但目前傷者均情況穩定；事故發生時，洗衣店華裔店主王女士就在店內。她說，所幸事故發生時，她站在店鋪內後面，當時也沒有其他顧客在內，「如果有客人站在桌子前疊衣服，那麼情況將會嚴重得多。」

因該場事故，洗衣店因破損嚴重，8月1日仍未能正常恢復營業，華裔商家損失慘重。

兩警車執勤過程中相撞，其中一輛警車失控衝入一旁華裔經營的洗衣店內。（目擊者提供）
兩警車執勤過程中相撞，其中一輛警車失控衝入一旁華裔經營的洗衣店內。（目擊者提供）

華裔 車禍 布碌崙

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