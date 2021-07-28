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日落公園4嫌涉暴力犯罪 17歲青年遭圍攻打傷

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙日落公園日前發生一起暴力攻擊案件，警方正通緝四名涉嫌打傷17歲青年的嫌犯。(市警提供)
布碌崙日落公園日前發生一起暴力攻擊案件，警方正通緝四名涉嫌打傷17歲青年的嫌犯。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)華人群聚的日落公園日前發生一起暴力攻擊案件，一名17歲少年被一群團夥圍攻，遭對方用撬棍(crowbar)以及玻璃瓶襲擊，造成臉部和身上多處畫傷；轄管當地的市警72分局28日發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

該案件發生於本月6日傍晚5時許，在位於日落公園4大道交47街處，17歲的青年當時走在街上，被一群團夥給盯上，瞬間持著武器追著他跑；警方表示，涉攻擊的嫌犯共四人，其中兩人各拿著撬棍和玻璃瓶對著受害者攻擊，另兩人則不斷地朝他的頭部和身體拳腳相向。

最終，一名嫌犯乘著電單車離開，其他人則撒腿逃離現場，警方抵達後在附近搜索，未能尋找到他們的蹤影；受害者則送往紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital- Brooklyn)接受治療，其面部和身體遭到嚴重畫傷和瘀青，但幸無生命危險。

警方28日公布嫌犯的圖像，呼籲知情民眾提供線索，四人均是外族裔男子；民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

日落公園 布碌崙 紐約大學

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