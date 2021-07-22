撞傷幼童 逃逸司機TikTok發視頻 警方按圖索驥逮捕歸案

里瓦斯18日在法拉盛草原可樂娜公園駕駛一輛改裝的摩托車，高速在擁擠的停車場內行駛，撞傷了四歲的幼童。(CBS視頻截圖)

一名駕駛非法改裝越野摩托車的駕駛，在法拉盛 草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)撞傷一名四歲男童後逃之夭夭；警方稱，嫌犯逃逸後，在TikTok平台發布視頻，將這場悲劇歸咎給男孩父母，警方「按圖索驥」逮捕嫌犯，並以重罪攻擊等罪名移送法辦，若罪成，最高可囚七年。

根據紐約市警消息，29歲的里瓦斯(Argenis Rivas)在TikTok平台用西班牙語發布視頻，他將18日下午在法拉盛草原可樂娜公園撞傷四歲男童車禍的過錯，全部歸咎給男孩的父母，「這是他父母的過錯，他們沒有照顧好自己的孩子」。

警方按照上傳視頻，判定里瓦斯是這起案件的肇事司機，並於21日下午逮捕了這名報住在博生大道(Parsons Blvd)涉案司機，以重罪攻擊、危害兒童福利與其他罪名將其移送法辦，定於22日在皇后區 刑事法院過堂。

皇后區檢察官 辦公室指，里瓦斯18日在法拉盛草原可樂娜公園駕駛一輛改裝的摩托車，高速在擁擠的停車場內行駛，撞傷了這名幼童；看到孩子昏迷後，他擅自逃離現場，導致孩子的生命垂危。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，里瓦斯被控二級攻擊、撞車逃逸、危害兒童安全、魯莽與無證駕駛等多罪，若罪成將面臨最高達七年的監禁，她說，周日的公園本是居民全身心放鬆的地方，但因被告涉嫌騎行非法的摩托車，讓一個四歲的男孩生命垂危，至今在醫院搶救。

凱茲重申政府嚴打所有非法駕駛現象，避免更多悲劇發生。

對此，受害人的父母呼籲，執法機構應加強執法力度，逮捕涉嫌相同罪名的嫌犯，並在公園安裝更多的監視錄像，幫助警方第一時間取證；受害人的父母稱，孩子目前尚不能正常呼吸，肝臟與肺部都有瘀傷，但已甦醒，有病情好轉的跡象。

警方日前懸賞1萬元通緝嫌犯，提供相關線索者符合懸賞資格，請致電止罪熱線(800)577-TIPS(8477)或相關機構諮詢詳情。