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四歲男童被越野摩托車撞至重傷 紐約市府承諾嚴打此類車輛

記者牟蘭／紐約報導
一名四歲的男童日前在法拉盛草原可樂娜公園，被一輛非法改裝的越野摩托車撞傷，尚未脫離生命危險。(取自CBS視頻截圖)
一名四歲的男童日前在法拉盛草原可樂娜公園，被一輛非法改裝的越野摩托車撞傷，尚未脫離生命危險。(取自CBS視頻截圖)

一名四歲的男童日前在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)，被一輛非法改裝的越野摩托車撞傷，尚未脫離生命危險，警方稱，嫌犯撞傷幼童後，逃之夭夭，呼籲知情者提供線索；這起案件引起市府的重視，市長白思豪(Bill de Blasio)在記者會上承諾嚴打非法越野摩托車。

根據警方消息，一名四歲的女童於18日下午6時左右，在法拉盛草原可樂娜公園船舶租賃附近的停車常內，被一輛非法改裝的越野摩托撞傷；肇事車主撞人後，向不明方向逃竄，警方立即將男童送往醫院急救，至截稿尚未脫離生命危險。

不少附近的民眾表示，公園內常見超速的車輛；居民蒙塔爾沃(Carlos Montalvo)稱，他對於這起案件的發生並不意外，並表示公園常見非法改裝的越野摩托車與ATV沙灘車。

居民弗洛雷斯(Louis Florez)稱，他經常聽見非法越野摩托車的噪音，並質疑政府為何不設立相關的法律，規範這類車輛的運行。

根據紐約市警局消息，警方在5月已宣布嚴查非法越野摩托車；市警110分局在此案發生後，在推特上再度宣布嚴查此類機動車輛，「近期多場車禍中，非法越野摩托車與沙灘車造成多起惡性車禍；這類型機動車不應出現在紐約市道路上，若被警方發現有人騎行，駕駛將被逮捕，機動車也將被沒收」。

白思豪在記者會上重申，警方近期會繼續嚴打非法越野摩托車，看到任何人騎行類似車輛，將立即逮捕駕駛，「如果有人騎行這類車輛，毫無疑問這個駕駛違反法律；紐約市不允許越野摩托車上路，我們會繼續打擊這類車輛，並把消息傳遞給民眾」。

市議員喬納伊(Mark Gjonaj)直指市府嚴打非法越野摩托車的力度不夠，他要求把涉案駕駛的罰金從初犯500元提升到750元，累犯者的罰金從1000元提高至1500元；但這一提案，遭到白思豪的否決。

警方表示，至截稿前涉案司機仍然在逃，肇事車輛是一輛黑色與金色相間的摩托車，若有知情者應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

紐約市 白思豪 車禍

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