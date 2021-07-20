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紐約法拉盛市中心光天化日酒瓶砸人 非裔男被通緝

記者牟蘭／紐約報導
該男子涉嫌於18日光天化日之下，用酒瓶在法拉盛羅斯福大道砸傷另一名男子的頭部，得手後逃之夭夭。(市警提供)
該男子涉嫌於18日光天化日之下，用酒瓶在法拉盛羅斯福大道砸傷另一名男子的頭部，得手後逃之夭夭。(市警提供)

一名非洲裔男子涉嫌於18日光天化日之下，在法拉盛羅斯福大道用酒瓶砸傷另一名男子的頭部，得手後逃之夭夭；市警109分局於20日發布這名涉嫌惡性攻擊案的嫌犯通緝照片，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

根據警方消息，109分局於18日下午1時5分收到報案，稱有男子在羅斯福大道135-35號附近遭到攻擊，要求警方協助；警方趕到現場後，發現一名37歲西語裔男子滿臉是血，詢問後得知，該男子被一名陌生男子用酒瓶砸傷頭部，導致頭部撕裂與割傷。

警方指，受害人立即被送往法拉盛醫院治療，經搶救後，尚無生命危險，這名嫌犯得手後，向法拉盛羅斯福大道西向的王子街逃竄。

根據警方提供的通緝照片，這名嫌犯是一名身材中等的非洲裔男子，戴深色的鴨舌帽與黑色的口罩，穿黑色T恤、黑褲與黑色的球鞋，至截稿前仍然在逃。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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