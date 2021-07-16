劫匪8大道搶奶茶店 近十名華裔見義勇為逮人送警

歹徒逃入一棟住宅後院，被民眾攔住，交給警方。(讀者提供)

一名歹徒14日晚佯裝顧客於布碌崙(布魯克林)8大道 一家奶茶店搶劫，近十名華人 見義勇為，成功將劫匪攔截，最後交給警方。

據悉，案件發生於14日晚間9時左右，一名非洲裔或西語裔男子佯裝顧客進入8大道交56街的奶茶店，他假裝點了幾項飲品，在店員打開收銀機時行搶，得手數百元現金逃逸。

劫匪逃出店外後，店內的華裔 員工追了出去，大聲呼喊求救，一旁商店的男子，連同路邊多人很快追了上去。

見義勇為的路人越來越多，在街道上追趕劫匪，結果將對方逼入9大道交57街的一棟房屋的後院，一名華男回憶「劫匪進入後院，就像進了死胡同，根本沒有別的去路，現場多名華人將他從後院拖出來，很快警方也趕到，將劫匪帶走。」

該名不願意透露姓名的華男稱，早些年8大道華人通常自掃門前雪，不法分子也喜歡在此犯案，將華人當作容易下手目標；但近些年居民、商家明顯越來越團結，通常聽到有搶劫、盜竊等，路邊的人都會出手相助，敢來此作案的人也越來越少，「本來就應該如此，只有團結一致，才不容易被他人欺負。」

警方表示，嫌犯遭控搶劫罪，華裔民眾團結追捕劫匪的行為雖然值得稱讚，但仍希望將自身安全放在首位，應及時報警處理。