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忘繳罰單代價高 華女車遭上鎖拖吊 連罰款損失近千元

本報記者╱紐約報導

「沒想到因心存僥倖心態，損失了近千元」。一名皇后區華女日前因交通罰款未繳，且累積罰金超過350元，導致停在住家附近的汽車紐約市執法部門(New York City Marshals)上鎖拖走，奔波行政法庭及拖吊場，並繳近千元罰金才得以取回。

住在森林小丘的呂小姐表示，之前與朋友自駕出遊，但因友人不熟悉紐約市交通規則，兩人吃上兩張停車罰單及紅燈未停罰單，她也因工作忙碌，忘記支付罰鍰；沒想到發現車子遭到執法人員上鎖。詢問轄區警局後，警方告知Marshals與一般市警(NYPD)不同，負責執行有關民事法庭的命令，主為追討市民積欠政府的債務、扣押財產和執行房客驅逐等。她聯繫市財政局，被告知有數張罰單未繳，且已積累超過350元。

「我以為網上繳清罰鍰，車子在被拖吊前解鎖就沒事，但財政局人員卻說我不符合資格」，她隨後被告知除有未繳罰鍰外，汽車車險也被中斷一個多月，得等車子被拖吊後才能處理；之後，她依要求至布碌崙行政法庭，出示有效駕照、車保險、車籍登記等文件索取釋出證明(Notice of Release)，並繳清積欠罰款、拖車費、鎖車費(Boot Fee)等，總計878元。

她還需在付清罰款24小時內到拖吊場取回汽車，否則將被額外收取隔夜保管費；「先不論皇后區搭地鐵到布碌崙就需至少一個多小時，排隊領證明得耗超過半天，若幸運趕在財政局下午4點半關門前拿到釋出證明並順利付清金額，仍趕不及在6點關門前到遠洛克威的拖車場取車」。

她感嘆，這起取車風波包括交通費等花了近千元，學到慘痛一課，「沒想到小罰單未繳、沒留意車保險時效，心存僥倖竟換來如此嚴重的後果」。

紐約市 汽車 布碌崙

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