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私建停車道 多數屋主逃脫責任 日落公園華人社區歪風熾

記者黃伊奕╱紐約報導
主計長報告指，交通局執法不力，違規建造私人停車道，大部分都逃脫了法律追責。(記者黃伊奕／攝影)
主計長報告指，交通局執法不力，違規建造私人停車道，大部分都逃脫了法律追責。(記者黃伊奕／攝影)

市主計長辦公室日前發布針對屋主私自為住宅增設停車道的報告，指很多人在沒有得到批准的情況下，通過切割人行道路沿(curb)私自打造停車道，而且大部分該類行為都逃脫了法律追責；其中布碌崙(布魯克林)日落公園華人社區該類情況尤其常見。

主計長辦公室審計指，在2016年7月至2018年9月，全市有1024起有關非法建造停車道的投訴，交通局對其中502起投訴未做出回應；這些被忽視的投訴占總調查數的49%，包括803個缺失路沿設施或違規施工。

主計長辦公室發現這些投訴主因以停車道非法將街道的公共停車位，變成私人停車道；主計長斯靜格(Scott Stringer)表示，非法切除人行道路沿和車道，對行人與司機的安全以及生活品質都存在負面影響，並占用城市最需要的人行道空間。

居住在日落公園8大道一帶的華裔林女士表示，當地大部分是連排屋，不附設停車位；但是近幾年8大道交50幾街明顯出現了很多私人增設的非法停車道，「那些停車道一看就是利用的前院空間，和普通的停車道根本不一樣。」

林女士表示，更讓人氣憤的是，屋主不但非法增建停車道，還光明正大的在門口貼上了「禁止停車」的標識，如果真的有人在門前停車，屋主還會找拖車公司將車輛拖走，「那些拖車公司也不會查看這些停車道是否合法，時間一長，原本非法改建的停車道就變成合理存在。」

張先生在8大道擁有一套住房，專門用來出租，居住在外州的他，很少返回8大道，前年一天回布碌崙探親，突然發現鄰居私自增設停車道；「看門口的施工痕跡，相信已超過一年了，很多當地華人租客剛來美國並不懂法，權益受損也不知道要投訴和處理，也縱容了非法改建情況更加嚴重。」

8大道 日落公園 布碌崙

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