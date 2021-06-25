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紐約華盛頓廣場大罵亞警「中國佬」 非裔男非法持械遭捕

記者張晨／紐約報導
拉斯特因非法持有武器的重罪遭聯邦調查局逮捕。(視頻截圖)
拉斯特因非法持有武器的重罪遭聯邦調查局逮捕。(視頻截圖)

紐約曼哈頓華盛頓廣場(Washington Square)在月初宵禁清場時，一為州立大學工作的非洲裔男子拉斯特(Shermaine Laster)直指一名越南裔警員大罵其「中國佬」22次；聯邦調查局(FBI)發言人及市警25日表示，當日已在機場將其逮捕，並指控其非法持有武器等重罪。

華盛頓廣場日前因聚眾吸毒者氾濫、遊民聚居及夜間派對等問題屢遭附近居民投訴，市府不得不實施宵禁並派出防暴警察清場。

此起帶有種族主義的語言攻擊就發生在當晚，越南裔警員黃飛利浦(Philip Huynh)當時正和一群同事在在公園西側的拱門處執勤，而拉斯特唯獨指著黃飛利浦說，「你這傻X中國佬，少管我的閒事。」

一段目擊者拍下的視頻顯示，在旁的其餘警員並未對該男子的言論做出反應，只是不斷告訴他「站在人行道上，保持距離」，並圍著亞裔警員返回已經清空的公園內。

但該男子不依不饒，繼續跟隨該隊警員，且嘴裡依舊不斷重複說「傻X中國佬」，並無視路過民眾的勸阻繼續說著「我付你們警察的工資，你就應該聽著我罵你。」

在拉斯特的社交媒體上，他發布了當晚的完整版視頻，全程長達一個小時，之中暴露了更多種族主義言論，如「你不屬於這個國家，你個垃圾。」(You ain't even from this country. You piece of sh*t.)

聯邦調查局的一名發言人25日表，家住布碌崙(布魯克林)的拉斯特是在甘迺迪國際機場(JFK)被逮捕的，警方向他發出了德克薩斯州北部地區的逮捕令，指控他犯有持有武器的重罪；拉斯特將在德州面臨指控，但可能會在當日晚些時候在布碌崙出庭。

他在事發後表示，自己並不仇視亞裔，只是看不慣警察濫用職權，「我想告訴你，我們黑人不懂什麼是歧視，我們才是被歧視的那一個，警察不是我們的朋友，他們才是歧視我們人。」

據悉，拉斯特是紐約州立大學下州大學(SUNY Downstate Health Sciences University)的一名清潔工人；市警表示，拉斯特之前有13次逮捕紀錄，其中包括七項重罪，他之前被捕的四次都是因與武器相關的指控。

警察 中國 歧視

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