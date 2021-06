紐約華盛頓廣場大罵亞警「中國佬」 非裔男非法持械遭捕

拉斯特因非法持有武器的重罪遭聯邦調查局逮捕。(視頻截圖)

紐約曼哈頓華盛頓廣場(Washington Square)在月初宵禁清場時,一為州立大學工作的非洲裔男子拉斯特(Shermaine Laster)直指一名越南裔警員大罵其「中國 佬」22次;聯邦調查局(FBI)發言人及市警25日表示,當日已在機場將其逮捕,並指控其非法持有武器等重罪。

華盛頓廣場日前因聚眾吸毒者氾濫、遊民聚居及夜間派對等問題屢遭附近居民投訴,市府不得不實施宵禁並派出防暴警察 清場。

此起帶有種族主義的語言攻擊就發生在當晚,越南裔警員黃飛利浦(Philip Huynh)當時正和一群同事在在公園西側的拱門處執勤,而拉斯特唯獨指著黃飛利浦說,「你這傻X中國佬,少管我的閒事。」

一段目擊者拍下的視頻顯示,在旁的其餘警員並未對該男子的言論做出反應,只是不斷告訴他「站在人行道上,保持距離」,並圍著亞裔警員返回已經清空的公園內。

但該男子不依不饒,繼續跟隨該隊警員,且嘴裡依舊不斷重複說「傻X中國佬」,並無視路過民眾的勸阻繼續說著「我付你們警察的工資,你就應該聽著我罵你。」

在拉斯特的社交媒體上,他發布了當晚的完整版視頻,全程長達一個小時,之中暴露了更多種族主義言論,如「你不屬於這個國家,你個垃圾。」(You ain't even from this country. You piece of sh*t.)

聯邦調查局的一名發言人25日表,家住布碌崙(布魯克林)的拉斯特是在甘迺迪國際機場(JFK)被逮捕的,警方向他發出了德克薩斯州北部地區的逮捕令,指控他犯有持有武器的重罪;拉斯特將在德州面臨指控,但可能會在當日晚些時候在布碌崙出庭。

他在事發後表示,自己並不仇視亞裔,只是看不慣警察濫用職權,「我想告訴你,我們黑人不懂什麼是歧視 ,我們才是被歧視的那一個,警察不是我們的朋友,他們才是歧視我們人。」

據悉,拉斯特是紐約州立大學下州大學(SUNY Downstate Health Sciences University)的一名清潔工人;市警表示,拉斯特之前有13次逮捕紀錄,其中包括七項重罪,他之前被捕的四次都是因與武器相關的指控。