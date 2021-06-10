7分局線上警民會議 搶劫、重竊案增

曼哈頓下東城一家雜貨店店員遭到兩名嫌犯搶劫。（市警提供）

市警七分局9日晚舉行線上警民會議，局長巴西亞(Luis Barcia)表示，轄區過去28天內，沒有謀殺案，有一起強姦案，搶劫案比去年同期增加兩起，達到十起，重攻擊案有14起，盜竊罪有九起，重竊罪有34起；案件增加的三個類別為搶劫、重竊和汽車 重竊案件。

巴西亞提醒車主勿在車內留貴重物品或現金，避免成為不法分子襲擊的目標，也提醒民眾小心自行車和滑板車被盜。

4日曼哈頓 下東城格蘭街(Grand St.)和Columbia St.交口處的一家雜貨店店員遭到兩名歹徒搶劫，二嫌從店內拿走一打啤酒後，不付款就要離開，店員試圖阻攔，卻被二人毆打，其中一人還用棒球棒擊打受害者。

與此同時，另一名嫌犯跑到收銀台後方拿走多盒香菸，價值450元，然後二人逃走；被毆打的店員被送至醫院治療。

曼哈頓下東城一家雜貨店店員遭到兩名嫌犯搶劫。（市警提供）

警方日前發布監控錄像，並公布兩名嫌犯照片，其中一人身材中等，約160磅，30多歲，身上有多處紋身，案發時他身穿黑色T恤和褲子，戴黑色框架眼鏡和黑色棒球帽；另一人為深色膚色，中等身材，約190磅，穿黑色T恤和外套，T恤上有黃色英文字母。

警方現呼籲民眾有看到和圖體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。