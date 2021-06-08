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華裔針灸診所業主逃稅 最高可囚八年

記者朱蕾／紐約報導

一名皇后區針灸診所的華裔業主因涉嫌共謀欺騙政府，以及支持和協助準備虛假納稅申報表，4日被紐約東區聯邦法院的大陪審團起訴。若兩項罪名成立，將面臨最高八年監禁。

根據檢方起訴書，2008年至2013年，皇后區的華裔女子張碧萱(Alice Bixuan Zhang，音譯)擁有並經營位於皇后區的Welling物理治療和針灸公司，且於2012年至2013年共同擁有Wellife物理治療和針灸公司。

這兩家公司都在紐約設有診所；根據指控，張碧萱和她的同夥採取多個步驟，來減少他們上報的收入以及向國稅局(IRS)繳納的稅款；他們將Welling和Wellife的資金轉移到他們控制的其他關聯公司，張和同夥將這些資金報告為可扣除的業務費用，從而減少了Welling和Wellife的應稅收入。

張和同夥並通過支票兌現店將支票兌現到這些關聯公司，來試圖向國稅局隱瞞收入，並且不向為他們準備報稅表的人員披露該收入，從而導致虛假的所得稅申報表。

若罪名成立，張碧萱將因共謀罪面臨最高五年監禁，以及因協助提交虛假稅務申報表面臨最高三年監禁。

皇后區 紐約 支票

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