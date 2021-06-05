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亞裔少年商場被毆 13歲嫌犯被捕涉仇恨犯罪

記者牟蘭／紐約報導
貝迪(中)日前因自己的錫克教裝扮被一群青少年毆打。(取自ABC視頻截圖)
貝迪(中)日前因自己的錫克教裝扮被一群青少年毆打。(取自ABC視頻截圖)

一名亞裔少年日前在長島蘇福克郡(Suffolk County)一家商場內，因宗教信仰裝扮遭到其他青少年嘲笑，他上前與對方溝通卻遭毆打，導致左臉輕微瘀傷；當地警方4日宣布，已逮捕涉案的13歲少年，並以嚴重攻擊與仇恨犯罪移送法辦。

根據蘇福克郡警方消息，一名南亞裔少年5月29日在漢廷頓鎮(Huntington)Walt Whitman路160號的一家購物中心內，遭到另一名13歲少年毆打臉部；警方稱，施暴者毆打受害人時，不斷重複種族歧視言論，所幸受害人傷勢不大，未送醫治療。

警方表示，蘇福克郡警局第七分局於3日晚9時左右逮捕涉案的13歲少年，以二級嚴重騷擾(Aggravated Harassment 2nd Degree)與仇恨犯罪移送法辦；警方表示，由於被告未滿18歲，當局不能公布其姓名與相關信息。

受害人是報住在長島納蘇郡(Nassau County)賽奧塞(Syosset)的貝迪(Chaz Bedi)，他4日接受多家媒體訪問時表示，案發當天，他與同伴在Walt Whitman購物中心偶遇一群青少年，對方突然對他喊：「欸，穆罕默德，到這邊來！」

南亞裔的貝迪說，他與同伴因信仰錫克教，都戴頭巾，他感到對方充滿敵意，兩人決定立即離開，但對方不讓兩人離開，尾隨一段距離後，其中一人用拳毆打他左臉，另一人用手機拍攝記錄。

他說，「我聽見他們其中一人說，『我要把你的頭踢下來』，然後看見一人走近我，跳到我面前踢了我的臉」；他的朋友則躲在附近的衣飾店，避免遭受這群青少年攻擊。

梅西百貨的店員通知了商場保安，保安隨後要求所有青少年離開商場；貝迪的父親辛格(Satbir Singh)稱，當他返回商場與保安溝通時被告知，施暴的青少年指控貝迪與其同伴要轟炸整個商場，「他在開玩笑嗎？你們用刻板印象形容所有與我一樣裝扮的人是恐怖分子？」

辛格隨後立即報警，警方在商場附近找到毆打貝迪的一群青少年，並帶回警局訊問，當地警方3日晚以涉二級嚴重騷擾與仇恨犯罪的罪名，逮捕其中一名13歲嫌犯。

亞裔 仇恨犯罪 長島

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