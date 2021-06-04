遭性騷前助手批葛謨 像星際大戰大反派

博一嵐(左二)將葛謨比作星際大戰中的頭號反派人物達斯維達。（記者金春香／攝影）

去年12月就指控州長葛謨 (Andrew Cuomo)性騷擾 ，並於今年2月講述更多細節，稱自己曾被葛謨強吻的前助手博一嵐(Lindsey Boylan)日前在接受媒體「The Hill」採訪時，稱葛謨是「暴虐男人(abusive man)，並將其比作電影「星際大戰」(Star Wars)中的頭號反派人物達斯維達(Darth Vader)。

紐約州長葛謨前助手、正在競選曼哈頓區長的博一嵐。(取自推特)

博一嵐表示，在葛謨競選公職前，很多民主黨人就很怕他，「我認為他已經習慣了這一點，從早年他幫父親競選時，他就開始利用人們對他的害怕，他有些像達斯維達，讓所有人都害怕。」

正在競選曼哈頓區長的博一嵐說，在她指控葛謨性騷擾後，葛謨開始試圖「抹黑」她，告訴大家「她是一個難纏的人」。

博一嵐還指出，在自己站出來後，葛謨的其他助手就洩露了她的個人檔案，「他的這種作法就是為了摧毀我」，該事件發生後，博一嵐競選團隊的兩名工作人員隨即離職。

根據紐約 客3月發布的報導，被洩露的文件指控博一嵐欺負少數族裔女同事。

博一嵐從2015年3月至2018年10月擔任葛謨的經濟發展辦公室副主任，去年12月她爆料自己曾遭葛謨性騷擾，今年2月透露更多細節，稱自己曾被葛謨強吻，葛謨還經常在違背對方意願的情況下，親吻及撫摸他的女下屬。

博一嵐還說葛謨將女性當作自己進一步獲得及展示權力的工具，稱其性騷擾行為遍布很多地方，且極具毀滅性。

葛謨否認了博一嵐的指控。