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以狗引誘 布碌崙惡男性侵少女被捕

記者黃伊奕／紐約報導
羅吉戈斯利用寵物狗引誘未成年少女進入公寓性侵。（市警提供）
羅吉戈斯利用寵物狗引誘未成年少女進入公寓性侵。（市警提供）

布碌崙(布魯克林)一名男子連續三次假借為狗拍照為由，引誘未成年少女進入一棟公寓後性侵，6月1日下午遭警方逮捕。

根據警方，被捕嫌犯為25歲男子羅吉戈斯(Brandon Rodriguez)，他於上周連續三次企圖利用其寵物狗引誘未成年少女。

羅吉戈斯擁有兩隻狗，一隻為哈士奇犬，另一隻是品種不詳的小型狗；他在5月24日上午8時左右，在布碌崙Osborn街交Pitkin大道附近，要求一名13歲少女為他和愛犬拍照，隨後他以拿相機為由，引誘少女進入一棟公寓內，然後伸出狼爪不當觸摸少女身體，還拉少女背包、將狗安置在門口等方式，阻止少女離開；直到少女呼叫朋友，嫌犯才落荒而逃。

次日羅吉戈斯再次以同樣手法作案，當日早上7時在Christopher大道51號附近，要求一名12歲少女為自己和狗合影，企圖帶少女進入一棟公寓內，幸好少女因為害怕而逃走；大約一個小時後，羅吉戈斯又在附近接近一名11歲女孩，同樣提出拍照要求，企圖將女孩帶入室內，受害人拒絕入內並逃走。

警方很快對嫌犯發布通緝令，嫌犯身高約5呎5吋，頭髮編成辮子，最後一次被看到時身穿黑色連帽衫與黑色褲子。

隨後警方在案發附近一所學校監控視頻中，發現羅吉戈斯牽著一隻哈士奇在附近徘徊，當日晚間就被市警73分局成功逮捕，並等待移交法辦由檢方提出控罪。

布碌崙 性侵 通緝

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