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「你帶來病毒…」 亞醫診治遭病人拒絕

記者牟蘭／紐約報導
華裔醫生潘欣心。(紐約長老會皇后醫院提供)
華裔醫生潘欣心。(紐約長老會皇后醫院提供)

曾在新冠疫情高峰期戰鬥在一線的華醫潘欣心(Cynthia Pan)，去年在工作期間不幸染疫，康復後返崗工作，但在近期卻在街頭遭到他人無故騷擾；她19日分享同事經歷指出，有患者到醫院看到亞裔醫生，竟說「病毒是你帶來的，我不讓你治」；對此她很生氣與傷心，並呼籲各族裔團結一致，共同對抗仇恨犯罪

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)緩和醫學醫師潘欣心19日接受本報採訪時表示，新冠疫情爆發後，因前總統川普的不當言論，讓部分人士將疫情歸咎給亞裔，造成仇恨風氣日益嚴重。

潘欣心舉例說，身邊有一名亞裔同事，在醫院為病人診治時，被患者拒絕，聲稱對方帶來病毒，還有同事在查病房時，因自己的亞裔身分，被人毆打後腦勺，「這些都是因為無知」。

仇恨亞裔風氣四起，潘欣心今年3月與兒子在皇后區道格拉斯頓(Douglaston)吃完午餐返回車中時，遭到一名陌生男子尾隨；對方離她越來越近，還企圖攻擊，幸好她的兒子及時干預，母子二人才未受到傷害，但她日後出門都會隨身攜帶警報器、哨子與辣椒噴霧用以防身。

潘欣心表示，自己並非個例，許多亞裔同事如今都不敢獨自走在街上，她走出醫院或是出門拿外賣食物時，都會要他人同行，「我們不應該過這種生活」。

出生在台灣的潘欣心，在墨西哥長大，隨後移民紐約；她說，剛搬到布碌崙(布魯克林)不久，自家院子前的十字架曾被他人燒壞，但隨後直到疫情前，並未經歷任何對仇恨言論或犯罪。

過去一年，潘欣心說，醫院變成了戰區，她幾乎每天都會聽到醫院負責人要求擴大新冠治療團隊的指令；她與同事堅守一線奮鬥，直到去年4月不幸染疫，病情一度非常嚴重，但她最終康復，並重返崗位。

對此，潘欣心表示，亞裔醫護人員冒著生命危險醫治患者，但如今卻遭到他人仇恨對待，讓她生氣與傷心，「這非常不公平」；她呼籲，醫院與社區應舉辦更多教授旁觀者如何對待仇恨犯罪的課程，如用手機在旁錄影取證等，團結各族裔不做看客，共同對抗仇恨犯罪。

亞裔 疫情 仇恨犯罪

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