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曼哈頓偷完換布碌崙…專在華社行竊 亞裔慣偷落網

記者顏潔恩／紐約報導
該名亞裔男子過去六個月以來在羊頭灣華社行竊，日前被拘捕歸案。(讀者提供)
該名亞裔男子過去六個月以來在羊頭灣華社行竊，日前被拘捕歸案。(讀者提供)

轄管布碌崙(布魯克林)羊頭灣的市警61分局，12日宣布抓獲了一名在當地針對華裔商家行竊至少六個月的亞裔男子，已移送法辦；警方也發現，該名男子除有外族裔同夥外，之前也在曼哈頓華埠犯案，引起當地警方注意後轉移到布碌崙南區。

市警61分局警民委員會副主席曾思闡表示，羊頭灣華社商店過去六個月以來頻頻遭竊，除夜間被人用工具撬開鎖外，在光天化日下也常有竊賊闖入店偷東西，令商家十分頭痛；通過受害者遞交的監控錄像，警方鎖定一幫竊賊，發現其中一名亞裔男子和數個外族裔男子經常在U大道上出沒，尋找下手的機會。

曾思闡說，有一次該亞裔男在U大道交東13街的人行道街口停放一輛購物車，方便從商店盜走物品後直接丟進購物車推走，然後轉售牟利；不久前該男子在東12街華人經營的超市偷東西時被商家發現，立即阻擋他的去路，並拿出手機拍下男子樣貌，但對方趁隙逃走。

曾思闡表示，該男子險些被抓也沒有停止犯案，8日又現身U大道東14街的另間華人超市行竊，被經理發現後報警，當時正巧一名61分局警探在附近買午餐，立即在附近展開巡邏，當時並未順利拘捕到男子。

隨後華人社群媒體群開始傳開這則消息，大家互相告知該名亞裔男經常在社區行竊，愈來愈多的報案也引起61分局關注，派社區協調警員(NCO)向受害店主搜尋線索；有民眾指出，該名嫌犯之前專門在華埠犯案，曾被當地商家當場抓捕，也被市警拘捕歸案，如今轉移到布碌崙南區作案。

警方後來檢查華埠警局資料，發現該男子確實有不少前科，於是加緊行動調查，終於在12日早晨拘捕他，送往警局盤問後，已交給檢方，送到法院過堂；不少當地華人都鬆了一口氣，曾思闡也提醒，民眾遇到犯罪要向警員反映，警方一定會採取必要行動，抓捕不法分子。

華人超市 亞裔 華埠

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