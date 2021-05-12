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長島賽奧塞亞裔生 校園被罵「新冠起始者」

記者朱蕾／紐約報導
賽奧塞中央學區10日的學區會議上，家長對亞裔學生在校遭歧視事件表示擔憂，圖為學區會議截圖。(取自學區網站)
賽奧塞中央學區10日的學區會議上，家長對亞裔學生在校遭歧視事件表示擔憂，圖為學區會議截圖。(取自學區網站)

紐約長島賽奧塞一名六年級亞裔學生，日前在學校遭同學涉嫌種族主義的口頭和身體騷擾，多名學生對該亞裔學生喊「Go back to your country, Asian」(回到你的國家，亞洲人)等，「COVID Starter」(新冠起始者)等，當地學區正在調查此事。

這起事件發生在納蘇郡(Nassau County)賽奧塞的南伍茲中學(South Woods Middle School)6日的課間休息時，該亞裔男生的母親10日在社群媒體上寫道，一群六年級的學生騷擾她的兒子，其中一名學生從後面把她的兒子推倒，並打他，同時說，「回到你的國家，亞洲人」，其他的學生還大喊諸如「新冠起始者」、「白人的命也是命」(White Lives Matter, too)等。

該校所屬的賽奧塞中央學區(Syosset Central School District)10日晚召開學區會議，家長和學區領導針對此事討論近兩個小時，一名家長表示，對一個孩子的仇恨行為就是對所有人的仇恨行為；另一名家長說，「讓我擔心的是，這是一次孤立事件，還是有更多類似事件」。

賽奧塞中央學區學監羅傑斯(Thomas Rogers)向家長表示，針對此事件，他們已經與超過20人交談和了解情況，在調查過程中，學區還獲悉在該中學還曾發生多起學生對其他學生使用帶有偏見的話語。

羅傑斯說，「種族主義、偏見、偏執和仇恨在賽奧塞沒有立足之地」；該學區正在與納蘇郡亞裔事務辦公室合作進行調查，他也說，由於法律原因，無法提供更多關於調查和對涉案學生的具體行動的更多細節。

根據州教育廳的數據，該學區學生中有38%為亞裔，55%為白人；南伍茲中學共有700餘名學生，白人占半數，亞裔占四成。

學區 亞裔 種族主義

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