亞裔員工遭尖刀抵喉 披薩店被搶百元硬幣

實施搶劫的嫌犯。（79分局提供）

布碌崙 (布魯克林)一家披薩店日前遭到劫匪上門搶劫，嫌犯（見圖，79分局提供）拿著一把尖刀直指店內亞裔 店員脖子，還威脅會向他開槍；警方經過調查，現已經獲得嫌犯照片，展開通緝 。

根據市警79分局，4月25日中午12時35分左右，一名劫匪冒充顧客進入布碌崙Fulton街1276號的99分披薩(99 Cent Pizza)店內，巡視一番後，走到店內收銀台後，用一把尖刀指著店內20歲亞裔店員的脖子實施威脅，要求他將收銀機內現金交出，隨後在搶走店內價值約100元硬幣後逃走。

據店內監控視頻，受害者與嫌犯多次進行推搡，企圖阻止嫌犯實施搶劫，期間還借機將原本打開的收銀機關閉上；嫌犯在多次嘗試打開收銀機無果；這時後廚工作人員出來後，嫌犯才抱走櫃檯上的硬幣罐逃走。

根據警方通緝照片，嫌犯為一名非洲裔男子，頭戴黑色與棕色相間棒球帽，身穿深色衣服；現警方發布通緝令，呼籲如有發現任何可疑人物，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。