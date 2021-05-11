我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

亞裔員工遭尖刀抵喉 披薩店被搶百元硬幣

記者黃伊奕／紐約報導
實施搶劫的嫌犯。（79分局提供）
實施搶劫的嫌犯。（79分局提供）

布碌崙(布魯克林)一家披薩店日前遭到劫匪上門搶劫，嫌犯（見圖，79分局提供）拿著一把尖刀直指店內亞裔店員脖子，還威脅會向他開槍；警方經過調查，現已經獲得嫌犯照片，展開通緝

根據市警79分局，4月25日中午12時35分左右，一名劫匪冒充顧客進入布碌崙Fulton街1276號的99分披薩(99 Cent Pizza)店內，巡視一番後，走到店內收銀台後，用一把尖刀指著店內20歲亞裔店員的脖子實施威脅，要求他將收銀機內現金交出，隨後在搶走店內價值約100元硬幣後逃走。

據店內監控視頻，受害者與嫌犯多次進行推搡，企圖阻止嫌犯實施搶劫，期間還借機將原本打開的收銀機關閉上；嫌犯在多次嘗試打開收銀機無果；這時後廚工作人員出來後，嫌犯才抱走櫃檯上的硬幣罐逃走。

根據警方通緝照片，嫌犯為一名非洲裔男子，頭戴黑色與棕色相間棒球帽，身穿深色衣服；現警方發布通緝令，呼籲如有發現任何可疑人物，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。

通緝 亞裔 布碌崙

上一則

特殊高中錄取改革提案捲土重來 劉醇逸：不會通過

下一則

「非常安全」？地鐵站周末頻傳血案

延伸閱讀

時報廣場槍擊嫌犯 有前科案發時欲射兄弟

時報廣場槍擊嫌犯 有前科案發時欲射兄弟
布碌崙華協會 開放小學夏令營申請

布碌崙華協會 開放小學夏令營申請
布碌崙區長選舉民調出爐 溫和派與激進派競爭激烈

布碌崙區長選舉民調出爐 溫和派與激進派競爭激烈
反仇亞 布碌崙商會製標語贈社區

反仇亞 布碌崙商會製標語贈社區
賭場贏家洩蹤 引來3名劫匪登門

賭場贏家洩蹤 引來3名劫匪登門

熱門新聞

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

2021-05-08 12:13

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52
攻擊83歲韓裔老婦的嫌犯所有罪名被撤銷。(ABC視頻截圖)

攻擊83歲亞裔拾荒婦嫌犯罪名撤銷 受害人：感覺遭背叛

2021-05-08 10:27
紐約市有超過四成人口是移民；圖為華裔移民集中的曼哈頓華埠。（記者洪群超/攝影）

紐約市移民人口近半 非法移民占5% 華裔無證客第2多

2021-05-07 09:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播