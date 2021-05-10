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時報廣場槍擊嫌犯 有前科案發時欲射兄弟

記者顏嘉瑩／紐約報導
時報廣場槍擊案嫌犯穆哈莫此前已有多次前科。(市警提供)
時報廣場槍擊案嫌犯穆哈莫此前已有多次前科。(市警提供)

8日下午在曼哈頓時報廣場開槍導致三名無辜路人中流彈受傷的槍擊案，9日警方公布嫌犯身分，指為31歲的非法CD販子穆哈莫(Farrakhan Muhammad)，市警已部署大批警力循線逮人；警方也透露，當時穆哈莫疑似是要開槍瞄準他的兄弟。

根據「紐約郵報」報導，警方消息表示，開槍的穆哈莫當時是瞄準自己的兄弟，沒想到流彈卻導致路過的一名四歲幼童和一名外州遊客等三名無辜路人受傷；警方表示，穆哈莫目前仍未被逮捕，但已部署大批警力循線逮人。

根據警方，穆哈莫有多次前科，去年他在街上騷擾一對情侶時，被路人阻止，穆哈莫打了該名路人的臉後，將他推到垃圾桶裡而被捕。

8日下午4時55分左右，曼哈頓西44街交七大道處響起槍聲，目擊民眾四散奔逃；當時警方初步調查，，一夥人因口角拔槍相向，隨後其中一人掏槍射擊，至少開了三槍，導致三名過路者中彈，傷者與此案毫不相關，三人都被送往表維醫院救治，均無生命危險。

警方呼籲有知曉此案任何關線索者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

時報廣場槍擊案嫌犯穆哈莫此前已有多次前科。(市警提供)
時報廣場槍擊案嫌犯穆哈莫此前已有多次前科。(市警提供)

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