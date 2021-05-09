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班森賀再現冒充警員行騙 華裔商店中招

記者顏潔恩／紐約報導
位於20大道交64街的一間地產和建築公司日前遭假冒成警員的三名西語裔男女上門行騙。(谷歌地圖)
位於20大道交64街的一間地產和建築公司日前遭假冒成警員的三名西語裔男女上門行騙。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀日前再次出現不法分子冒充警員行騙案件，當地一間華裔地產和建築公司中招，讓對方進入店內調查時搶走價值上千元的財物；轄管當地的市警62分局目前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

紐約市冒充警員行騙犯罪時有發生，但大多針對住家受害者詐騙，近日在班森賀發生一起華裔店家被騙的案件；消息指出，在本月2日，三名西語裔男女來到位於20大道交64街的一間地產和建築公司，向一名34歲華女自稱是警察，因某些原因展開調查。

當三人從店內開始搜刮貴重物品時，受害者才驚覺到不對，無奈對方人多勢眾，只能任由他們搶走2200元現款、以及價值千元的首飾和名包；受害者指出，總共損失價值3230元的財物，三人得逞後跳上一輛Nissan轎車，沿著64街東向逃逸。

受害者接著到市警62分局報案，隨後一名警探和多名警員抵達現場展開調查，向附近商店、住家截取監控錄像；雖然有錄像錄到三匪的犯案過程，但案件仍在調查中，未有任何人被捕。

警方呼籲民眾要警惕自稱是警方的人，時刻確保對方有合法證件；另外若看到形跡可疑者或對案件知情者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華裔 紐約市 華女

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