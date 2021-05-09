班森賀再現冒充警員行騙 華裔商店中招
布碌崙(布魯克林)班森賀日前再次出現不法分子冒充警員行騙案件，當地一間華裔地產和建築公司中招，讓對方進入店內調查時搶走價值上千元的財物；轄管當地的市警62分局目前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。
紐約市冒充警員行騙犯罪時有發生，但大多針對住家受害者詐騙，近日在班森賀發生一起華裔店家被騙的案件；消息指出，在本月2日，三名西語裔男女來到位於20大道交64街的一間地產和建築公司，向一名34歲華女自稱是警察，因某些原因展開調查。
當三人從店內開始搜刮貴重物品時，受害者才驚覺到不對，無奈對方人多勢眾，只能任由他們搶走2200元現款、以及價值千元的首飾和名包；受害者指出，總共損失價值3230元的財物，三人得逞後跳上一輛Nissan轎車，沿著64街東向逃逸。
受害者接著到市警62分局報案，隨後一名警探和多名警員抵達現場展開調查，向附近商店、住家截取監控錄像；雖然有錄像錄到三匪的犯案過程，但案件仍在調查中，未有任何人被捕。
警方呼籲民眾要警惕自稱是警方的人，時刻確保對方有合法證件；另外若看到形跡可疑者或對案件知情者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。
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