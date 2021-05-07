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盜他人身分證件取1萬元現金 紐約亞裔男女遭通緝

記者牟蘭／紐約報導
兩名嫌犯涉嫌重竊罪，被紐約市警通緝。(紐約市警提供)
兩名嫌犯涉嫌重竊罪，被紐約市警通緝。(紐約市警提供)

一對亞裔男女日前在法拉盛緬街的道明銀行(TD Bank)使用一名35歲女子的身分證件，並取出1萬元現金，後逃之夭夭；紐約市警日前以涉嫌重竊罪(Grand Larceny)發布兩名嫌犯的通緝令，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

根據警方消息，市警109分局於4月31日下午4時左右收到一起報案，報案人稱，兩名亞裔男女前往緬街76-02號的道明銀行，使用一名35歲女子的身分證件，並從其帳戶內取出1萬元的現金，後向不明方向逃竄；警方稱，尚不清楚嫌犯如何獲得受害人的身分證件，案件仍在調查中。

警方提供的通緝照片顯示，兩名嫌犯是一對亞裔中年男女，體型中等；女嫌犯褐色中短髮並留齊瀏海，作案時戴花色口罩，並穿粉色T恤，男嫌犯戴鴨舌帽與印有美國國旗的口罩，身穿印有「KORS」白色T恤。

至截稿前，兩名嫌犯仍然在逃，警方呼籲任何知情者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppersm，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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