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班森賀塞斯露公園騷擾華裔頻傳 警籲及時舉報

記者顏潔恩／紐約報導
兩名轄區市警62分局警員和州眾議員寇頓，走訪班森賀塞斯露公園。(記者顏潔恩／攝影)
兩名轄區市警62分局警員和州眾議員寇頓，走訪班森賀塞斯露公園。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人常去的班森賀塞斯露公園(Seth Low Park)近期發生多起騷擾華裔民眾事件，包括性騷擾、種族歧視言語騷擾等；在當地華人社區服務中心的安排下，兩名轄區市警62分局警員、州眾議員寇頓(William Colton)和多位華裔代表1日走訪公園，呼籲在公園活動的民眾如遇騷擾，要及時報警。

位於Bay Parkway交西12街的塞斯露公園向來為當地華人所喜愛，但近來多位華裔女性向社區服務中心投訴，說公園內一名約70歲的華男經常朝她們做出搖擺下身的不雅動作，且此華男被眾人抨擊後仍屢教不改，我行我素；公園內也發生過有華人一大清早占桌子抽菸、賭博，別人若要使用就得交「租費」的情況，讓不少民眾頭疼不已。

除此之外，針對亞裔的仇恨言論也在公園內頻密發生，有民眾表示，一名在當地遛狗的白人女子每次看到華人都會罵「中國病毒」，雖然都是隔著一定距離說這話，但仍讓在公園內活動的華裔民眾感到擔憂；另外，一些外族裔青少年也會騷擾公園內活動的華人，經常有一群青少年路過時，朝著華裔長者大喊「你不屬於這裡，回去中國！」

來自62分局的社區協調警員(NCO)Alan Walpin和Michael Nesterwitz聽聞這些事後，呼籲民眾再遇到，一定要報警；有時民眾覺得沒涉及肢體衝突就不會有事，但若不及時制止，難保以後不會延伸成大事故，所以一定要給警方提供線索，才能加強警惕。

針對性騷擾事件，警方說公園作為公眾場所，所有人都應在感到安全且舒適的情況下使用；呼籲該名男子若再出現並做出不雅舉動，受害者應第一時間向警方通報。

社區服務中心負責人羅添福表示，說出這些事是要民眾提高警惕，在公園活動時多留個心眼，如果遇到任何事情，不知如何向警方求助的，也可致電給該中心，號碼為(917)817-7301，該中心工作人員會協助聯絡警方處理。

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