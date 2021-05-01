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非裔男持槍搶劫曼哈頓華裔童裝店 警徵線索

記者張晨／紐約報導
非裔男曼哈頓持槍搶劫華裔童裝店。(記者張晨／攝影)
非裔男曼哈頓持槍搶劫華裔童裝店。(記者張晨／攝影)

位於曼哈頓雀兒喜(Chelsea)一家華裔經營的兒童服裝店4月23日遭劫，損失百元現金；61歲的華裔員工被劫匪毆打頭部，其他員工也受到驚嚇，4月30日白天營業時間該店仍緊鎖店門，確認來訪者後才開門放人進店；轄區市警十分局當日公布案發地監控，呼籲民眾留意。

警方表示，4月23日下午3時15分左右，一名非洲裔男性劫匪闖入曼哈頓第七大道82號一家名為「Lucky Wang」的華裔兒童服裝店，持槍威脅店內61歲華裔員工打開收銀台，劫匪隨即迅速從錢箱中抓過100元現金，隨後沿七大道向南逃逸。

30日該店雖照常開門營業，有兩名華裔員工在店內值班，但白天仍店門緊鎖，直到聽見顧客拉門聲，店員再通過玻璃門確認，才敢放人進入店內。

兩名華裔員工表示，早在2019年2月店內就曾發生過類似案件，當時一名42歲的華裔女員工被打，導致她鼻子受傷，當場血流不止。

但員工不願對此次劫案透露更多細節，僅表示不管是否因為最近反亞裔仇恨案件激增，該案對於店舖和員工來說，都是一次可怕的經歷，希望不再發生。

根據市警當日公布的案發地監控錄像顯示，該非洲裔嫌犯最後一次被看到時，戴三色棒球帽、白色口罩、灰色帽衫，穿深色褲子和運動鞋。

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

警方呼籲民眾若看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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