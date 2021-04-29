網路聯繫陌生人換錢 華女家中遭搶12萬

華裔女子在家中遭搶12萬元，109分局警員通力合作，在接到報案後不久就將其中一名嫌犯逮捕。(警方提供)

「假換錢、真搶劫」的罪案在紐約華人 社區層出不窮，法拉盛 一名華裔女子日前和網路上認識的人約到家裡換錢時，遭對方三名華裔男子持槍搶走12萬元，其中一名嫌犯在案發後不久被警方拘捕，另外兩名嫌犯在逃，警方正在全力偵辦。

據知情者表示，40多歲的受害華女 想用美金換人民幣，日前在網路上聯繫到能幫她換錢的人；為了更安全，受害人決定把對方約到她的家裡見面交易。

26日下午5時左右，受害人把三名華人男子帶到她位於皇后區植物園附近的家中，準備用美元和對方兌換人民幣，當時家裡還有她的一個朋友；不料，三名男子進入室內後，掏出手槍威脅，將受害人的12萬元現金全部搶走，然後迅速離開。

三名嫌犯各向一個方向逃逸，受害人在家中撥打911報警，她的朋友開車去追嫌犯，跟隨一名嫌犯到法拉盛41大道夾149街附近時，看到該嫌犯停車後下來，好像用衣服包裹著一把手槍，受害人的朋友也報警。

法拉盛轄區市警109分局接到報案後，多名警員很快趕到現場，根據受害人和她朋友提供的信息，近十名警員合作，沒過多久，就將該男子拘捕，並在他的身上找到一把手槍；同時，警員把受害華女拘捕現場，受害人向警方確認，該男子就是嫌犯之一。但搶走的12萬元現金不在這名嫌犯身上，而是在另外兩名嫌犯手中。

紐約華人通過網路、微信聯繫陌生人換錢、見面交易時卻遭對方搶劫的罪案不斷發生，近一年，已有超過十名華人換錢時被搶；嫌犯大多為亞裔。

警方表示，與通過社群媒體認識的陌生人進行錢財交易，都存有安全隱患，要特別提高警惕；如果必須當面交易，也應選擇在白天且人多的公共場所，最好有家人或朋友陪同；若對方要求進入其車內交易，應果斷拒絕；一旦發現任何可疑現象，立即停止交易並報警。

警方呼籲民眾對此類罪案若有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。