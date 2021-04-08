我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山奧克蘭華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

NBA／林書豪在艾倫秀自曝：媽媽拿退休金讓我圓夢

阻非裔女行竊 洗衣店華裔女工遭暴打

記者顏潔恩／紐約報導
該名非裔女子涉嫌搶劫，並用洗衣液瓶毒打制止自己的華裔女員工。(市警提供)
該名非裔女子涉嫌搶劫，並用洗衣液瓶毒打制止自己的華裔女員工。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)市警67分局7日發布一則消息，一名非裔女涉嫌在卡納西(Canarsie)一間華裔經營洗衣店內偷竊商品，被一名華裔女員工發現後制止，女嫌這時拿起洗衣液瓶朝員工毒打一頓，造成其臉部紅腫瘀青；嫌犯隨後推走店內的手推車逃離現場，遭警方以搶劫罪通緝，呼籲知情民眾提供線索。

警方紀錄顯示，該案件發生於5日下午5時左右，在卡納西Clarendon路5712號的「6 Star Laundromat」洗衣店內；警方說，當時該名非裔女在店裡和47歲的女員工發生爭執，女子未獲允許就直接走到櫃檯後方。

接著女子拿起身邊的洗衣液瓶，連續對著員工的臉部敲擊，趁著受害者倒地時，女嫌推著洗衣店裡的推車，跳上車子逃離現場；受害者臉部紅腫瘀青，但拒絕就醫，僅在現場接受急救人員簡單包紮，沒有大礙。

洗衣店業者孫先生表示，案發前女嫌已經將洗好的衣服放回車上，接著折返店內說她的袋子不翼而飛；然後受害員工提議給對方一些垃圾袋，期間女嫌悄悄潛入櫃檯偷走洗衣袋，被員工發現後制止時，拿起手中洗衣液瓶向員工施暴。

孫先生表示，當時店裡有其他顧客目睹這一幕，上前阻止女嫌，也有人立即報警，警方很快就抵達現場，但歹徒還是逃脫了；他說，以前最多發生年輕人來店裡偷竊零食，這樣的暴力行為還是首次發生，讓他也很膽戰心驚，希望嫌犯能趕緊落網。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華裔 非裔 布碌崙

上一則

打罵亞裔店員 非裔男被捕控3罪

延伸閱讀

紐約布碌崙華翁遭惡意推倒 警列仇恨犯罪調查

紐約布碌崙華翁遭惡意推倒 警列仇恨犯罪調查
「他X的中國人」非裔男未戴口罩被阻 打罵亞裔店員

「他X的中國人」非裔男未戴口罩被阻 打罵亞裔店員
世界晚報／華裔夫妻遭暴打 牙斷眼充血 幼女嚇壞狂哭

世界晚報／華裔夫妻遭暴打 牙斷眼充血 幼女嚇壞狂哭
布朗士亞裔長者 街頭無故遭攻擊

布朗士亞裔長者 街頭無故遭攻擊
非裔惡少騷擾洗衣店 嗆業者滾回中國

非裔惡少騷擾洗衣店 嗆業者滾回中國

熱門新聞

林纘庭態度強硬奮起反擊禁止他們入內的外族裔人士，雙方雖發生肢體衝突，但他並未因此受傷，順利進入遊樂場教授學員太極。(記者牟蘭／攝影)

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

2021-04-03 10:53
3月31日法拉盛艾利大道132-05號大門緊閉，門上被貼有市樓宇局去年下達的清空令。(記者牟蘭／攝影)

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

2021-04-01 10:55
楊安澤(左二)感謝醫務人員照顧，身體無大礙出院繼續休養。取自楊安澤推特

楊安澤已經出院 將回家休養

2021-04-02 11:45
龍方芬今年1月感染新冠病毒，經過兩個月治療並無起色，其家人只能通過視頻查看陷入昏迷的她。(郭嬌提供)

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

2021-04-03 09:50
「紐約客」雜誌最新封面故事，反映全美近來針對亞裔攻擊的社會問題。(取材自推特)

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

2021-04-01 09:18
大批警員剛到法拉盛凱辛納公園附近的事發現場。(取自Citizen App)

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

2021-04-05 21:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊

搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊
又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州