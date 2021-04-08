阻非裔女行竊 洗衣店華裔女工遭暴打

該名非裔女子涉嫌搶劫，並用洗衣液瓶毒打制止自己的華裔女員工。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)市警67分局7日發布一則消息，一名非裔 女涉嫌在卡納西(Canarsie)一間華裔 經營洗衣店內偷竊商品，被一名華裔女員工發現後制止，女嫌這時拿起洗衣液瓶朝員工毒打一頓，造成其臉部紅腫瘀青；嫌犯隨後推走店內的手推車逃離現場，遭警方以搶劫罪通緝，呼籲知情民眾提供線索。

警方紀錄顯示，該案件發生於5日下午5時左右，在卡納西Clarendon路5712號的「6 Star Laundromat」洗衣店內；警方說，當時該名非裔女在店裡和47歲的女員工發生爭執，女子未獲允許就直接走到櫃檯後方。

接著女子拿起身邊的洗衣液瓶，連續對著員工的臉部敲擊，趁著受害者倒地時，女嫌推著洗衣店裡的推車，跳上車子逃離現場；受害者臉部紅腫瘀青，但拒絕就醫，僅在現場接受急救人員簡單包紮，沒有大礙。

洗衣店業者孫先生表示，案發前女嫌已經將洗好的衣服放回車上，接著折返店內說她的袋子不翼而飛；然後受害員工提議給對方一些垃圾袋，期間女嫌悄悄潛入櫃檯偷走洗衣袋，被員工發現後制止時，拿起手中洗衣液瓶向員工施暴。

孫先生表示，當時店裡有其他顧客目睹這一幕，上前阻止女嫌，也有人立即報警，警方很快就抵達現場，但歹徒還是逃脫了；他說，以前最多發生年輕人來店裡偷竊零食，這樣的暴力行為還是首次發生，讓他也很膽戰心驚，希望嫌犯能趕緊落網。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。