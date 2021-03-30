非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

該男子踹倒一名65歲亞裔女性，並以反亞裔言論辱罵，現遭警方通緝。（市警提供）

曼哈頓 中城29日再發生一起光天化日之下仇恨攻擊亞裔 事件，一名65歲亞裔女性在去教堂路上，突然遭一名非洲裔壯漢(見圖，警方提供)踹倒在地，並接著上前繼續拳打腳踢，並以種族歧視言論辱罵；而鄰近案發附近樓宇的安保人員在目睹事件發生時，不但沒有上前幫忙，還關上了樓宇大門。

影音來源：市警提供

警方表示，案發當日上午11時40分左右，在曼哈頓西43街360號樓宇前，一名65歲的亞裔女性在步行前往教堂時，遭一迎面走來的非洲裔男子無故攻擊；嫌犯抬腳將受害人踢倒在地，隨後舉拳毆打，在受害人倒地後還踢踏她數次，並大罵「X你，你不屬於這」，隨後逃離現場。

警方稱，在調取案發地監控錄像後看到，鄰近建築配有安保人員，但此人不但沒有上前制止，也沒有在發生後給受害者以醫療救助，而是把門關上而息事寧人。

受害者隨後被趕來的急救人員送至紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)接受治療，情況穩定但傷勢嚴重；市警仇恨犯罪小組(The NYPD's Hate Crime Task Force)已介入調查。

警方呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。